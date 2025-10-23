Deze iPhone-functie komt na 9 jaar eindelijk naar CarPlay (en zo werkt die)

Met iOS 26 komt er een functie naar CarPlay, die al negen jaar beschikbaar is op de iPhone. Hier vind je de nieuwe feature!

Nieuwe CarPlay-functie

CarPlay heeft er een reeks nieuwe functies bij! Met iOS 26 heeft Apple grote veranderingen naar CarPlay gebracht. Dat werd ook wel tijd, want CarPlay heeft lange tijd geen grote updates ontvangen. Apple kondigde in 2022 de nieuwe generatie van CarPlay aangekondigd, waardoor de huidige versie veel verbeteringen moest missen. Daar brengt iOS 26 verandering in, die update maakt CarPlay veel beter. Een langverwachte iPhone-functie komt met iOS 26 eindelijk naar CarPlay.

Krijg je een melding binnen op je iPhone? Deze zie je ook op het scherm van CarPlay, mits je iPhone is verbonden met de auto. Het is mogelijk om op deze berichten te reageren door een antwoord in te spreken via Siri. Bij de iPhone kun je al langer met een tapback reageren op berichten. Apple introduceerde deze optie al in iOS 10, waarmee je een snelle reactie kunt geven onder een bericht. Met iOS 26 komt deze iPhone-functie voor het eerst naar CarPlay.

Snelle reacties in de Berichten-app.

CarPlay werkt met tapback

Tapback is een handige optie als je snel wilt reageren op een inkomend bericht. Je kunt met emoji reageren of één van Apple’s standaardreacties gebruiken. Dat zijn reacties als een uitroepteken, duim of vraagteken. Op de iPhone is dit al mogelijk sinds iOS 10, een update die in 2016 uitkwam. Na negen jaar kun je tapbacks eindelijk gebruiken in CarPlay. Zo wordt het veel eenvoudiger om te reageren op berichten.

Krijg je een bericht binnen en is je iPhone verbonden met CarPlay? Dan verschijnen de tapbacks automatisch onder de notificatie. Je ziet standaard zes reacties staan bij een binnenkomende melding. Tik op één van deze opties om met een tapback op een bericht te reageren, deze wordt vervolgens vanzelf verzonden. Bij de ontvanger verschijnt een tapback direct onder het bericht, daar wordt een kleine variant van de emoji getoond.

Meer over CarPlay

Met een tapback reageren werkt alleen bij meldingen uit de Berichten-app van Apple. Het is goed nieuws dat de iPhone-functie eindelijk naar CarPlay komt, want tapbacks zijn een belangrijk onderdeel van de Berichten-app. Dit is overigens niet de enige verbeteringen die naar de Berichten-app in CarPlay komt, want je kunt voor het eerst gesprekken vastzetten. Deze optie is eveneens al langer beschikbaar op de iPhone, maar kun je nu eindelijk gebruiken in CarPlay.

Het reageren met tapbacks en het vastzetten van gesprekken in de Berichten-app van CarPlay zijn onderdeel van iOS 26. Wil je de iPhone-functies in CarPlay gebruiken? Zorg er dan voor dat je iOS 26 op je iPhone hebt geïnstalleerd, alle verbeteringen komen dan automatisch naar CarPlay. Je vindt iOS 26 onder ‘Instellingen > Algemeen > Software-update’. Bekijk hier welke iPhones ondersteuning hebben voor iOS 26, zodat je zeker weet dat je aan de slag kunt met de nieuwste functies voor CarPlay!

