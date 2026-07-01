Deze iPhone-functie wordt helemaal anders (voor het eerst sinds 2022)

Apple werkt aan de nieuwe iPhone en volgens geruchten gaat een functie voor het eerst sinds 2022 op de schop. Dit gaat er veranderen!

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iPhone-functie uit 2022

De nieuwe iPhones van 2026 komen eraan! Apple bereidt de releases van de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max voor. Volgens geruchten krijgen beide Pro-modellen een grote verandering, want het Dynamic Island gaat op de schop. Apple introduceerde het Dynamic Island in 2022, de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max waren dat jaar de eerste iPhones met de geavanceerde functie. Het Dynamic Island verving de notch, de inkeping aan de bovenkant van eerdere iPhones.

Het Dynamic Island is een handige functie, waarop je iPhone sinds 2022 toont welke applicaties op de achtergrond draaien. Zo zie je een lopende timer of afspelende muziek in het Dynamic Island. Apple bracht de feature in 2023 naar de iPhone 15, vervolgens zagen we hetzelfde Dynamic Island ook bij de iPhone 16 én iPhone 17. Daar komt bij de iPhone 18 Pro (Max) verandering in, want Apple neemt het Dynamic Island voor het eerst sinds 2022 op de schop.

Dynamic Island wordt kleiner

De geruchten gaan al langer dat Apple werkt aan een kleinere versie van het Dynamic Island. Dat zou een grote verandering betekenen, want de iPhone-functie is sinds 2022 onveranderd. Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max zien we naar verluidt voor het eerst het kleinere Dynamic Island. Het is de verwachting dat het Dynamic Island ongeveer 35 procent kleiner wordt in vergelijking met de huidige versie.

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Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max blijft er zo meer ruimte over voor het scherm. Dat is goed nieuws voor veel gebruikers, want het Dynamic Island heeft bij sommige applicaties een onhandige positie. De feature staat in dat geval in de weg, waardoor bepaalde functies moeilijk bereikbaar zijn. Hetzelfde geldt voor het kijken van series en films op je iPhone: ook daar neemt het Dynamic Island een deel van het beeld weg.

Einde van Dynamic Island

Het Dynamic Island gaat voor het eerst sinds 2022 op de schop en wordt naar verluidt een stuk kleiner bij de iPhone 18 Pro (Max). Dat is een grote verandering, maar volgens geruchten blijft het daar niet bij. Apple is van plan om het Dynamic Island uiteindelijk helemaal te schrappen, zodat de voorzijde van de iPhone volledig uit scherm bestaat. Zo blijft er alleen nog een kleine inkeping over voor de frontcamera, daar is dan geen Dynamic Island meer voor nodig.

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Het kleinere Dynamic Island wordt voorlopig alleen bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max verwacht. Bij de iPhone 18 en iPhone 18e kiest Apple mogelijk voor dezelfde functie die we al sinds 2022 bij alle iPhones zien. In september weten we zeker wat het nieuwe design van het Dynamic Island wordt, want die maand kondigt Apple de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max aan. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je automatisch op de hoogte blijft!