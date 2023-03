Handig: iPhone Fold gaat zichzelf beschermen als die valt

Laat jij je iPhone wel eens uit je handen glippen? Dan is er goed nieuws, want de iPhone Fold beschermt zichzelf zodra je hem laat vallen. Wij leggen je uit hoe dat werkt.

Apple werkt aan een vouwbaar scherm

Er zijn al langer geruchten dat Apple aan een device met een vouwbaar scherm werkt. De doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft zelfs voorspeld dat de eerste vouwbare device al in 2024 verschijnt. Volgens Kuo gaat het om een vouwbare iPad, maar andere geruchten voorspellen juist een MacBook. Eén ding is in ieder geval zeker: er wordt door Apple aan een vouwbaar device gewerkt.

Apple heeft nu weer een reeks nieuwe patenten ingediend, waarin wordt omschreven wat er gebeurt als je de vouwbare device laat vallen. En dat is goed nieuws, want volgens deze patenten beschermt de vouwbare iPhone zichzelf als die valt. Maar hoe zit dat?

iPhone Fold beschermt zichzelf als die valt

In de patenten die Apple heeft ingediend, wordt omschreven wat er gebeurt als de telefoon valt. Volgens het patent kan de vouwbare telefoon het moment van vallen registreren, waardoor het toestel de tijd heeft om te reageren op de val. De iPhone Fold kan het scherm op die manier beschermen tegen de val, om zo te voorkomen dat het scherm kapotgaat.

Het is niet helemaal duidelijk hoe de telefoon zichzelf beschermt tegen het vallen. In het patent staat namelijk enkel omschreven dat het toestel kwetsbare onderdelen beschermt bij een val, maar niet precies hoe dit gebeurt. In praktijk betekent dit mogelijk dat de telefoon dichtklapt, zodat het scherm niet de grond raakt. Dit is natuurlijk wel afhankelijk van hoe snel de telefoon het vallen registreert.

Onduidelijk wanneer de iPhone Fold verschijnt

De iPhone Fold kan zichzelf dus beter beschermen tegen een val dan de normale iPhone. Kuo verwacht dat het vouwbare toestel van Apple volgend jaar al verschijnt, maar dit is allesbehalve zeker. Zo heeft Ross Young, een betrouwbare expert op het gebied van displays, gezegd dat het toestel pas in 2026 of 2027 komt. Ze zijn het er in ieder geval over eens dat Apple aan een vouwbaar device werkt.

