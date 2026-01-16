De release van Apple’s eerste opvouwbare iPhone gaat dit jaar (hopelijk) gebeuren. Maar wat zijn de specificaties van de iPhone Fold?



Dit zijn de specificaties van de iPhone Fold (maar deze functie krijgt hij níét)

Apple heeft zelf nog niets officieel aangekondigd, maar aan de hand van meerdere geruchten weten we het vrijwel zeker. Volgens Apple-analist Jeff Pu krijgt Apple’s eerste opvouwbare iPhone (de iPhone Fold) een opvallende combinatie van bekende iPhone-functies en iPad-achtige trekjes.

Zie het dus als een iPhone die je openklapt tot iets dat meer richting een iPad mini gaat. Maar welke specificaties zijn er verder te vinden op de iPhone Fold?

Twee schermen

Het scherm is de grote publiekstrekker. De iPhone Fold krijgt twee displays, een groot binnenscherm van 7,8 inch (opengeklapt) en een kleiner scherm aan de buitenkant van 5,3 inch voor kleine zaken zoals appjes, navigatie of even je mail checken zonder het toestel open te hoeven vouwen.

Geen Face ID, wel Touch ID

Apple maakt volgens geruchten wel een opvallende keuze. In plaats van Face ID (gezichtsherkenning) krijgt de iPhone Fold alleen Touch ID. Je ontgrendelt hem dus met je vingerafdruk.

Snelle chip en meer werkgeheugen

Onder de motorkap vind je bij de iPhone Fold veel dezelfde specificaties die je ook in de komende iPhone 18 Pro (Max) ziet. Pu verwacht een A20 Pro-chip (die weer sneller en zuiniger is) en 12GB werkgeheugen.

Dat laatste is vooral belangrijk omdat Apple steeds meer AI-taken op het apparaat zelf wil laten doen, zonder dat alles naar de cloud hoeft. Denk aan een Siri die sneller reageert en meer kan, en aan slimme functies die op je telefoon draaien.

Twee camera’s aan de achterkant met een selfiecamera

En dan de camera’s. Aan de achterkant komt een dubbel camerasysteem met twee 48MP-lenzen. Voor selfies en videobellen wordt een 18MP-camera verwacht, die je kunt gebruiken als het toestel dichtgeklapt is en wanneer je hem hebt opengevouwen.

Materialen en release

Qua materialen kiest Apple waarschijnlijk voor een mix van titanium en aluminium. En volgens de geruchten moet het toestel in september 2026 samen met de iPhone 18 Pro-modellen verschijnen.

Qua materialen kiest Apple waarschijnlijk voor een mix van titanium en aluminium. En volgens de geruchten moet het toestel in september 2026 samen met de iPhone 18 Pro-modellen verschijnen.