Details iPhone Fold gelekt – zo groot wordt het scherm (en meer)

Er zijn meer details bekend over het scherm van de iPhone Fold, de vouwbare smartphone van Apple. Maar dat is niet het enige wat we nu weten!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Details iPhone Fold gelekt: zo groot wordt het scherm (en nog veel meer)

Apple komt in september met nieuwe iPhones, maar daar zal de opvouwbare iPhone nog niet bij zitten. Die wordt pas volgend jaar in 2026 verwacht. Toch zijn er al veel geruchten over de iPhone Fold, en er is nu ook meer bekend over de grootte van het scherm, de camera’s en meer.

Doorgaans betrouwbare Apple-analist Ming-Chi Kuo heeft onlangs gezegd dat Apple nog steeds niet de hardware heeft geselecteerd die ze voor de iPhone Fold willen gebruiken. Toch is er nu een post op Weibo verschenen waarin verschillende specificaties worden onthuld.

Zo wordt het scherm 7,58 inch groot en krijgt de iPhone Fold twee 48 MP camera’s aan de achterkant. De behuizing is van titanium, maar het scharnier is van een ander soort materiaal gemaakt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Als je Face ID fijn vindt moeten we je wel teleurstellen. De iPhone Fold zal geen Face ID krijgen volgens de geruchten. In plaats daarvan zit er Touch ID in de aan/uit-knop. Net zoals je bijvoorbeeld bij de iPad mini ziet.

Sterker nog: op de website is te zien hoe de vouwbare iPhone er mogelijk uit gaat zien. Zo lijkt de iPhone Fold veel weg te hebben van een iPad mini, hoewel het scherm wel ietsjes kleiner is. Ook zie je in het midden, zowel boven als onder, in de rand de scharnieren.

Dit wordt de prijs van de iPhone Fold

Al dat moois heeft natuurlijk een prijskaartje. Volgens Instant Digital zal de vouwbare iPhone van Apple waarschijnlijk zo’n 10 procent duurder worden dan het concurrerende vouwbare toestel van Samsung. Volgens geruchten zal de adviesprijs van de iPhone Fold daarom tussen de 2100 en 2300 dollar liggen.