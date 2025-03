Er gaan al langer geruchten dat Apple met een vouwbare iPhone gaat komen. Maar deze iPhone Fold wordt ontzettend duur.

Niet schrikken: zo duur wordt de iPhone Fold

We moeten er nog even op wachten, maar het lijkt erop dat eerste vouwbare iPhone zo tegen het eind 2026 of begin 2027 zal verschijnen. Apple-analist Ming-Chi Kuo zegt verder dat deze iPhone Fold meer dan 2000 dollar zal gaan kosten.

Maar dat was niet het enige wat Kuo over de vouwbare iPhone wist te vertellen. Hij zei ook dat het scherm opengevouwen zo’n 7,8 inch zal worden. Volgens Kuo is er dan ook geen ‘vouw’ te zien. Ook leuk om te weten: als je de iPhone Fold hebt dichtgeklapt is het scherm aan voorkant zo’n 5,5 inch.

Kuo zegt dat de iPhone Fold zo’n 9 tot 9,5 mm dik is als je hem hebt dichtgevouwen. Opengevouwen is hij dan 4,5 mm tot 4,8 mm dik De iPhone bestaat volgens hem straks vooral uit titanium met stalen schanieren. Daarnaast heeft het toestel twee camera’s aan de achterkant met een front-camera (zowel in opengevouwen als dichtgevouwen stand).

Opvallend genoeg zei Kuo ook dat de iPhone Fold geen Face ID gaat krijgen, maar dat er Touch ID in de zijknop komt. Dat is best wel vreemd aangezien de iPhone Fold best wel duur wordt en je deze functie eigenlijk wel zou verwachten. Daarnaast zal deze iPhone Fold volgens Kuo ook volop gebruikmaken van Apple Intelligence.

iPhone Fold release: dit is wanneer je hem kunt kopen

Volgens Kuo wil Apple de ontwikkeling van de iPhone Fold ergens het tweede kwartaal van dit jaar afronden. In het derde kwartaal zal het project dan echt van de grond moeten komen. Massaproductie staat dan gepland voor het vierde kwartaal van 2026. Hopelijk staat er dan een lancering in de startblokken voor ergens eind 2026 of begin 2027.

Het lijkt erop dat Apple geen haast heeft met het uitbrengen van een vouwbare iPhone. Het bedrijf wilt namelijk niet dezelfde problemen krijgen die andere bedrijven hebben met hun opvouwbare toestellen. Zo heeft Samsung al jarenlang de Samsung Galaxy Fold, maar die release verliep niet zonder problemen.