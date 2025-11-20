De iPhone Fold wordt volgens geruchten toch niet zo duur als eerst werd gedacht. Dat terwijl het toestel zelfs dunner wordt dan de Air.

iPhone Fold toch niet zo duur (en zelfs dunner dan de Air)

Het is langer bekend dat Apple aan zijn eerste opvouwbare iPhone werkt. En het lijkt erop dat het toestel toch niet zo duur wordt als in eerste instantie werd gedacht. Daarnaast wordt het toestel ook nog eens dunner dan de huidige iPhone Air.

Eerder werd ook gedacht dat de iPhone Fold een prijskaartje zou krijgen van meer dan 2000 dollar. Nieuwe geruchten zeggen echter dat Apple de iPhone Fold toch wat lager de markt in gaat schieten. Je moet dan denken aan een prijs die onder de 2000 dollar zit. Dit maakt het toestel mogelijk toegankelijker voor een bredere groep gebruikers.

iPhone Fold: de nieuwe dunste iPhone ooit

De geruchten lopen uiteen, maar volgens betrouwbare meldingen zou de opvouwbare iPhone Fold in geopende toestand een dikte hebben van slechts 4,5 tot 4,8 millimeter. Dat is zelfs dunner dan de iPhone Air (€ 899,-), die tot nu toe geldt als de dunste iPhone met zijn 5,6 millimeter.

Wanneer de iPhone Fold dubbelgebouwen is, wordt een dikte genoemd van circa 9 tot 9,5 millimeter. Dat is natuurlijk wel wat forser en zelfs dikker dan een iPhone 17 Pro Max. Dat toestel is 8,75 millimeter dik.

Dit is wanneer de iPhone Fold te koop is

Volgens de geruchten wordt iPhone Fold ergens in 2026 gelanceerd. Het exacte moment is echter nog onzeker. Apple is op dit moment nog bezig met de ontwikkeling van de iPhone Fold en onderdelen als de complexe scharniertechnologie en het ultra­dun design kunnen de boel nog wat vertragen.

