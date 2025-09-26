De iPhone Air is natuurlijk al heel dun, maar de iPhone Fold wordt waarschijnlijk nog een stukje dunner. Maar wanneer kun je hem kopen?

Gerucht: iPhone Fold wordt nóg dunner dan de Air

Nieuwe geruchten wijzen erop dat Apple nog steeds aan de eerste opvouwbare iPhone aan het sleutelen is. Het lijkt er nu zelfs op dat de ‘iPhone Fold’ nog dunner wordt dan de iPhone Air wanneer je hem hebt opengeklapt. Dat zou een indrukwekkende prestatie zijn, want de iPhone Air is natuurlijk al ontzettend dun (5,6 mm).

Er is echter meer nieuws. Er werd altijd gedacht dat de Fold een prijskaartje zou krijgen van zo’n 2000 dollar of meer. Maar nieuwe geruchten vertellen een ander verhaal. Want de prijs zou best wat lager uit kunnen vallen. Daarmee zou de iPhone Fold een toestel kunnen worden dat een veel breder publiek kan aanspreken.

Dat het toestel dunner wordt is natuurlijk leuk, maar wat Apple verder met de iPhone Fold van plan is blijft nog even gissen. Insiders suggereren dat het toestel nieuwe manieren van multitasken mogelijk maakt, dat apps zich vloeiend aanpassen aan het open- en dichtklappen van het toestel.

Jammer genoeg moet je nog wel even wachten voordat je dit toestel te zien krijgt. Apple staat erom bekend pas in te stappen als een technologie écht volwassen is. Dat is ook de reden dat je voor 2026 geen iPhone Fold hoeft te verwachten.

Toch kan juist dat een voordeel zijn: waar concurrenten struikelen over kinderziektes, kan Apple de tijd nemen om het concept van een opvouwbare iPhone te perfectioneren. Of de iPhone Fold ook de revolutie wordt waar veel Apple-fans op hopen, weten we pas in 2026 (of nog later). Maar als de geruchten kloppen, kun je straks een opvouwbare iPhone Fold kopen die dunner, stijlvoller én betaalbaar is dan aanvankelijk werd gedacht!

iPhone Air: de dunste iPhone tot nu toe

Dat de iPhone Fold waarschijnlijk dunner wordt is natuurlijk leuk, maar het duurt nog even voordat het toestel op de markt komt. Zou je nu graag een hele dunne iPhone willen? Dan is de iPhone Air het toestel dat je moet kopen. Voor de beste prijzen kun je het beste onze prijsvergelijker bekijken. Hieronder vind je de beste deals!