Apple niet doen: een opvouwbare ‘iPhone Flip’ is een slecht idee

Apple heeft nog steeds geen opvouwbare iPhone, maar dat is misschien helemaal niet zo’n probleem. Dit is waarom een iPhone Flip eigenlijk een slecht idee is.

Opvouwbare iPhone Flip is een slecht idee

Er gaan al langer geruchten dat Apple bezig is met een opvouwbare iPhone. Zo’n ‘iPhone Flip’ brengt een aantal voordelen met zich mee. Door je toestel dubbel te klappen kun je een grotere iPhone makkelijker in je broekzak stoppen. Daarnaast heeft ook het scherm extra bescherming na het dubbelvouwen. En zeg nou zelf, het ziet er best cool uit.

Flinke nadelen aan opvouwbaar scherm

Toch kleven er ook een paar nadelen aan de opvouwbare smartphones. Zo is het scherm nogal krasgevoelig en blijf je vaak een rand zien waar het scherm zicht vouwt. Daarnaast zijn de toestellen ontzettend duur en de reparatiekosten voor het scherm ook nog eens vrij fors.

Maar er is nóg een nadeel. De vouwbare smartphones worden heel snel minder waard. En dat is dus ook slecht nieuws voor de inruilwaarde wanneer je besluit om je telefoon te verkopen (om een nieuwe te nemen). Bekijk dit filmpje van PhoneRepairGuru maar eens op YouTube.

Er zijn nu nog niet zo heel veel opvouwbare toestellen op de markt, maar de eerste Galaxy Fold was er al in 2019 (voor 2020 euro). De eerste Galaxy Z Flip uit 2020 had een adviesprijs van 1500 euro (net zo duur als nu een iPhone 14 Pro Max). De nieuwste versie (Galaxy Fold 4) verscheen in augustus 2022 en dat betekent dat dit toestel nu nog geen half jaar oud is.

Toch is de nieuwprijs (1799 euro) nu al met 500 euro gezakt. Dat is zo’n 30 procent. Je krijgt er dus ook een stuk minder voor als je het toestel inruilt wanneer je besluit een nieuwe te kopen. Vaak doe je dit pas na een jaar of twee, dus dan krijg je er nog veel minder voor.

Samsung Galaxy Fold 3

Bij de oudere Fold 3 ging het nog harder, want na vijf maanden was de inruilwaarde nog maar 40 procent van de adviesprijs. Andere niet-vouwbare toestellen raken hun waarde een stuk minder snel kwijt.

iPhones behouden hun waarde langer

Toch is het nog de vraag of dit ook bij Apple gebeurd. Meestal zijn iPhones wat meer waardevast dan Android-toestellen. Daarom kan het ook zomaar gebeuren dat bij een opvouwbare iPhone Flip de prijzen wat langer goed blijven (en daarmee dus ook de inruilwaarde).

Werkt Apple aan een opvouwbare iPhone?

De kans is groot dat Apple met een opvouwbare iPhone komt. De tech-gigant heeft meerdere patenten voor iPhones met een inklapbaar scherm. Een patent uit 2016 beschrijft al een iPhone die horizontaal in tweeën kan worden geklapt, met behulp van een flexibel oled-scherm en metalen scharnier – vergelijkbaar met de Samsung Flip.

