Filmen met een iPhone: Steven Spielberg laat zien hoe het écht moet

Je weet misschien dat je prima kan filmen met je iPhone, maar hoe het écht moet laat Steven Spielberg je zien. Hij heeft namelijk in één shot een nieuwe muziekvideo gefilmd.

Filmen met een iPhone

Op zondag 3 juli heeft Steven Spielberg een muziekvideo gefilmd. Dat klinkt op zich niet zo heel bijzonder, maar dat hij het met een iPhone heeft gedaan (en dat in één enkele take) is wel speciaal. Er is dus niet geknipt in de video en hij heeft de hele video in een shot opgenomen. Bekijk hieronder de uiteindelijke video!

Steven Spielberg heeft de video gemaakt voor Marcus Mumford, die je misschien kent van de band Mumford & Sons (en de hit ‘Little Lion Man’). Wanneer je de video bekijkt zie je dat het beeld behoorlijk stabiel is. Dat is niet zo heel vreemd, want recentere iPhones hebben een goede beeldstabilisatie waarmee je prima kunt filmen.

Steven Spielberg heeft voor de video ook een zwartwit-filter gebruikt. Het is niet bekend of hij daarvoor het ‘Noir’-filter van de iPhone gebruikt heeft, of dat het effect achteraf is toegevoegd.

Op de twitterfoto’s van Marcus Mumford zie je dat de bekende filmregisseur in een gymzaal werd rondgereden op een bureaustoel. Kate Capshaw (de vrouw van Steven Spielberg) stond achter de stoel en nam tevens de taak als producer op haar.

Overigens is het niet de eerste muziekvideo die met een iPhone geschoten is. In 2020 werd voor het filmen van Lady Gaga’s liedje ‘Stupid Love’ een iPhone 11 Pro gebruikt. Jammer genoeg weten we niet welke iPhone Steven Spielberg voor de video in zijn handen had. Hij laat hiermee wel zien dat je geen dure videocamera hoeft te hebben om een goede video te maken.

iPhone 13 Pro (Max) kopen: de beste iPhone voor video

Wil je ook aan de slag met video? Dan is de iPhone 13 Pro of iPhone 13 Pro Max op dit moment de beste iPhone die je kunt kopen om te filmen. Wil je een van deze twee iPhones kopen? Check dan onze iPhone 13 Pro-prijsvergelijker of de iPhone 13 Pro Max-prijsvergelijker voor de beste prijzen.

