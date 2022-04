‘iPhone krijgt in 2024 Face ID onder het scherm’

Volgens een bekende Apple analist krijgt de iPhone in 2024 Face ID onder het scherm. Mogelijk wordt de iPhone 16 de eerste smartphone die deze nieuwe vorm van Face ID gaat krijgen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone met Face ID onder het scherm in 2024

Dat Apple aan het sleutelen is aan Face ID is al langer bekend. Zo schreven we al eerder dat de iPhone in de toekomst Face ID onder het scherm gaat krijgen. Nu heeft ook betrouwbare Apple-analist Ming-Chip Kuo hierop gereageerd. In een tweet zegt Ming-Chi Kuo dat hij het eens is dat de iPhone 16 Face ID onder het scherm gaat krijgen.

My prediction is the same – under-display Face ID coming in 2024 (iPhone 16), and this time schedule is less of a technical issue and more of a marketing purpose. https://t.co/yK17YkQEEX — 郭明錤 (Ming-Chi Kuo) (@mingchikuo) April 2, 2022

De iPhone X was de eerste iPhone met Face ID. In alle iPhones met Face ID vind je bovenaan het scherm de notch. Dit is een kleine, zwarte inkeping waarin de selfie-camera zit en de sensoren van Face ID zich bevinden. De notch van de iPhone 13 is kleiner dan op elk ander toestel en de iPhone 14 Pro gaat waarschijnlijk twee kleine gaatjes krijgen.

Nu Ming-Chi Kuo ook van mening is dat de iPhone in 2024 Face ID onder het scherm gaat krijgen, lijkt het erop dat de iPhone 16 de eerste Apple telefoon wordt die geen notch of gaatjes meer in het scherm heeft. Alhoewel, één gaatje voor de selfiecamera zal waarschijnlijk nog wel blijven …

iPad met Face ID

Apple bedacht voor de iPhone X een compleet nieuwe manier om de iPhone te ontgrendelen. Touch ID verdween en in plaats daarvan gebruikte je voortaan Face ID om je iPhone te unlocken. Toch is Touch ID niet helemaal verdwenen, want de iPhone SE 2022 heeft nog steeds een thuisknop. Daarnaast heeft ook de iPad mini 2021 en de iPad Air 2022 Touch ID in de aan/uit-knop.

Wanneer de iPhone in 2024 Face ID onder het scherm gaat krijgen, zou dit ook een prachtig moment kunnen zijn voor de iPad. Op dit moment heeft alleen de iPad Pro nog Face ID. Misschien kiest Apple er dan zelfs voor om ook de andere iPads van Face ID te voorzien.

