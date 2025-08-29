Deze producten ga je níét zien tijdens het event van Apple in september 2025

Tijdens het event van Apple op 9 september worden veel nieuwe producten verwacht. Maar er zijn er ook een paar die je vrijwel zeker níét gaat zien.

Deze producten moet je níét verwachten tijdens het iPhone-event in september 2025

Het jaarlijkse event van Apple vindt dit jaar plaats op dinsdag 9 september 2025. Apple noemt het event dit jaar ‘Awe Dropping’. Tijdens het event kun je onder andere de iPhone 17‑serie, de Apple Watch Series 11, de Apple Watch Ultra 3 en mogelijk ook de AirPods Pro 3 verwachten. Maar er zijn ook wat producten in ontwikkeling die nog niet tijdens dit evenement worden gepresenteerd.

AirPods Max 2

Een opvolger van de AirPods Max lijkt nog erg ver weg. Geruchten zeggen dat er misschien pas ergens in 2027 een mogelijkheid is dat de AirPods Max 2 gaan komen.

HomePad

Apple werkt aan een nieuw smart home-apparaat wat op een soort HomePod gaat lijken, maar dan met een scherm. Ook dit apparaat is een van de producten dat je waarschijnlijk nog niet tijdens het event van Apple in september gaat zien. Geruchten zeggen dat de HomePad pas in 2026 beschikbaar komt.

iPhone 17e

Apple werkt aan een nieuwe opvolger van de iPhone 16e. Maar dit nieuwe instapmodel (de iPhone 17e) verschijnt waarschijnlijk pas in de eerste helft van 2026.

Nieuw Studio Display

Een nieuw Studio Display met mini‑LED en een A19 Pro‑chip is in ontwikkeling, maar zal volgens geruchten niet worden getoond worden voor 2026.

Mac met M5-chip

De langverwachte M5‑Macs laten dit jaar nog op zich wachten. Volgens Mark Gurman komen de MacBook Air en de MacBook Pro met de nieuwe chips pas in de eerste helft van 2026. Ook de nieuwe iMac en Mac mini komen pas volgend jaar.

iPad Air en iPad

Apple heeft in maart al de iPad Air 2025 en iPad 2025 uitgebracht. Mark Gurman zegt ook dat je nieuwe versies van deze tablets pas in 2026 hoeft te verwachten.

