Het iPhone-event is dit jaar op maandag en dat is vreemd. Normaal wordt de keynote altijd dinsdag gehouden. Maar wat is de reden hiervoor?

Hierom vindt het iPhone-event op een maandag plaats

Voorgaande jaren moest je er altijd voor zorgen dat je op de dinsdag klaar zat voor het iPhone-event. Maar dit jaar is het anders. Want deze keer gaat het iPhone-event plaatsvinden op maandag 9 september 2024. Het event begint om 19 uur ‘s avonds, Nederlandse tijd.

Het iPhone-event vindt normaal vrijwel altijd op dinsdag plaats, tenzij daar hele speciale redenen voor zijn. Apple houdt wel eens events op een maandag, maar dat is meestal geen iPhone-event. Zo is de eerste dag van de WWDC vrijwel altijd op een maandag.

Er moet dus wel een goede reden zijn dat apple heeft besloten om het iPhone-event deze keer op een andere dag te houden. Maar dat doet Apple wel eens vaker, zo is de keynote ook wel eens op een woensdag geweest. Dit was bijvoorbeeld omdat de dinsdag op 11 september (9/11) viel.

Ook deze keer wordt het iPhone-event op een andere dag gehouden, maar nu op een maandag. De laatste keer dat een iPhone op deze dag verscheen was bij de iPhone 4 op 7 juni 2010. Dat was tijdens de keynote van de WWDC 2010. de iPhone had toen nog geen eigen event.

Maar waarom wordt het iPhone-event dan nu verplaatst? Dat is omdat het debat tussen Donald Trump en Kamala Harris op 10 september gaat plaatsvinden. De woensdag erna is ook geen optie, omdat er dan nog flink achteraf gediscussieerd kan worden over het debat.

Het belooft overigens een zeer uitgebreid Apple-event te worden, want Apple onthult niet alleen de vier versies van de nieuwe iPhone 16. We verwachten ook presentaties van andere Apple-apparaten, zoals onder meer de AirPods 4, Apple Watch Series 10 en Apple Watch Ultra 3.