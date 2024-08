Dit presenteert Apple op het iPhone-event (inclusief verrassingen!)

Tijdens het iPhone-event op maandag 9 september presenteert Apple naast de iPhone 16 nog veel meer, ook een aantal verrassingen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Onthullingen iPhone-event (inclusief verrassingen)

Hét Apple-event van het jaar vindt plaats op 9 september, om 19 uur Nederlandse tijd. Het lijkt een zeer uitgebreid event te worden, want Apple onthult niet alleen vier nieuwe iPhones, maar nog veel meer. Lees wat je op het Apple-event allemaal kunt verwachten (inclusief een aantal verrassingen)!

iPhone 16 Pro en iPhone 16 Pro Max

De nieuwe topmodellen iPhone 16 Pro en Pro Max zijn zonder meer de belangrijkste aankondiging van het event. Beide toestellen krijgen grote upgrades ten opzichte van hun voorgangers. We verwachten grotere schermen (6,3 inch voor het Pro-model, 6,9-inch voor de Pro Max), een ‘capture-knop’ voor het bedienen van de camera, een betere ultragroothoekcamera, betere prestaties bij weinig licht, een 5x optische zoom en een A18 Pro-chip voor AI.

iPhone 16 en iPhone 16 Plus

Apple presenteert ook de iPhone 16 en 16 Plus. Deze toestellen krijgen dezelfde schermformaten als hun voorgangers en mogelijk ook dezelfde A18 Pro-chip als de Pro- en Pro Max-modellen. Ook de ‘capture-knop’ voor camerafuncties komt waarschijnlijk naar alle iPhone 16-modellen. Verder verwachten we andere cameraverbeteringen en nieuwe kleuren, met de AI-functies van iOS 18 als belangrijkste verkoopargument.

Apple Watch Series 10

De standaardmaten van de Apple Watch Series 10 worden allebei groter. De kleinere Watch wordt ongeveer zo groot als het huidige grotere model (45 mm), de grotere optie wordt zo groot als de Ultra (49 mm). Hierdoor worden de schermen ook groter. De grotere optie zou niet langer een scherm van 1,77 inch krijgen, maar een van 1,93 inch. De behuizing wordt ook slanker en krijgt een krachtigere chip die wellicht ondersteuning voor Apple Intelligence mogelijk maakt. Ook komen er sensoren voor het detecteren van hoge bloeddruk en slaapapneu.

Apple Watch Ultra 3

De Apple Watch Ultra 3 is een van de minst spannende aankondigingen tijdens dit iPhone-event en zal dus ook niet verrassingen zorgen. Er is nog niet veel bekend over de Apple Watch Ultra 3, maar we verwachten in elk geval een snellere chip die beter is uitgerust voor AI. Mogelijk komen er ook nieuwe sensoren. En iets waar veel potentiële kopers enthousiast over zijn, is een zwarte titanium optie.

AirPods 4

Apple is van plan om de AirPods 2 en AirPods 3 dit jaar te vervangen door twee verschillende AirPods 4-varianten. Deze AirPods 4-modellen zullen naar verwachting een ontwerp hebben dat een mengeling is van de AirPods 3 en AirPods Pro, inclusief kortere steeltjes. In tegenstelling tot de AirPods Pro zullen beide varianten geen vervangbare tips hebben, maar waarschijnlijk wel een verbeterde pasvorm.

Het verschil tussen de twee AirPods 4-modellen is met name de actieve ruisonderdrukking die op de duurdere versie komt. Beide modellen krijgen een nieuwe oplaadcase die USB-C ondersteunt. De case van het duurdere model heeft verder ingebouwde speakers om de Zoek mijn-integratie te verbeteren. Apple werkt ook nog aan nieuwe AirPods Pro en AirPods Max, maar het is nog niet duidelijk wanneer die worden gepresenteerd.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Mogelijke verrassingen tijdens het iPhone-event

Er zijn aanwijzingen dat er ook nog andere aankondigingen in het verschiet liggen. We stellen een aantal mogelijke verrassingen aan je voor.

iPad mini 7

Het is inmiddels gebruikelijk dat Apple in de herfst met iPad-releases wacht tot oktober. Toch is dat ook weer niet altijd het geval. iPads worden ook vaak in het voorjaar uitgebracht, zoals de M4 iPad Pro en iPad Air 2 dit jaar. Wanneer er in de herfst iPads worden uitgebracht, gebeurt dat vaak samen met het uitbrengen van nieuwe Macs in oktober. Maar deze keer zijn er aanwijzingen dat er al eerder een nieuwe iPad mini aan zit te komen, getuige een bericht op X van Mark Gurman:

Many Apple stores are low on stock of the iPad mini in several configs, while the device is considered “constrained” internally within Apple, I’m told. That *could* be a sign a new one is coming. It hasn’t been updated since 2021. Wouldn’t be surprised to see it updated for AI. — Mark Gurman (@markgurman) August 26, 2024

Een nieuwe iPad mini zou goed kunnen passen in de aankondigingen van het iPhone-evenement als deze wordt uitgerust met een chip die Apple Intelligence ondersteunt. Bijvoorbeeld een chip uit de M-serie.

Ted Lasso seizoen 4

Er verschenen al eerdere geruchten dat seizoen 4 van Ted Lasso eraan zit te komen. Apple heeft er echter nog geen officiële aankondiging over gedaan. Het iPhone-event zou een uitstekend moment zijn om die aankondiging te doen, waardoor het zonder meer een van de verrassingen zou zijn.

Apple besteed altijd graag aandacht aan Apple TV+ tijdens evenementen en dat zal zeker het geval zijn nu populaire titels zoals Silo en Slow Horses terugkeren en er nieuwe titels zoals Disclaimer en Wolfs verschijnen. Een nieuw seizoen van het populaire Ted Lasso zou de kers op de taart zijn.

Apple TV 4K

Het is mogelijk dat Apple ook een nieuwe Apple TV 4K klaar heeft staan om uit te brengen. Het huidige Apple TV 4K-model kwam uit in 2022, dus een update is niet ondenkbaar. Er zijn alleen al een tijdje geen geruchten meer over een nieuwe Apple TV.

Mark Gurman zei begin 2023 dat er een nieuw model met een verbeterde processor in de maak was. Die zou volgens hem begin 2024 worden gepresenteerd. Toen dat niet het geval bleek, kwam hij daar op terug. Daarna zijn er geen geruchten meer geweest. Maar als Apple inmiddels een herziene versie heeft, kan het alsnog een van de verrassingen worden van het iPhone-event.

De merknaam ‘Apple Watch X’

Zoals je eerder in dit artikel kon lezen, weten we wel ongeveer wat we van de Apple Watch Series 10 kunnen verwachten. Desondanks zou Apple ons nog op een andere manier kunnen verrassen. Namelijk met de merknaam ‘Apple Watch X‘.

Vorig jaar gingen er geruchten dat Apple de 10e verjaardag van de Apple Watch zou vieren met een speciale ‘Apple Watch X’ of ‘Apple Watch Series X’. De nieuwe Watch zou een nieuw design krijgen met mogelijk een nieuw bandjessysteem. Die geruchten zijn inmiddels afgezwakt, maar het is wel mogelijk dat Apple de naam alsnog gebruikt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het Apple Watch Series 10-model krijgt een opmerkelijke verandering in grootte en dikte. Dat zou reden genoeg kunnen zijn voor Apple om het als een redesign te bestempelen en het de Apple Watch X te noemen. Zelfs als er verder geen andere vernieuwingen zijn doorgevoerd.

iPhone-event: nog meer verrassingen?

Denk jij dat Apple tijdens het iPhone-event nog andere verrassingen voor ons in petto heeft? Laat dan vooral weten wat jij nog meer verwacht op 9 september!