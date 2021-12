De iPhone krijgt standaard esim: wat zijn de verschillen met een ‘gewone’ simkaart?

Apple ziet geen toekomst in fysieke simkaarten. In plaats daarvan bel en internet je in de toekomst alleen nog maar met esim. Dit zijn de verschillen tussen esim en een fysieke simkaart.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone esim vs fysieke simkaart

De esim is niet nieuw. Wat nieuwere Apple-telefoons kunnen hier namelijk al mee overweg. Sinds de iPhone XS (Max), die in 2018 uitkwam, is dualsim standaard aanwezig.

Zoals de naam doet vermoeden, betekent dit dat je twee simkaarten op een iPhone kunt gebruiken. Er is plaats voor één fysieke simkaart en één esim. Op de iPhone 13 kun je trouwens al twee elektronische simkaartjes tegelijk gebruiken.

Volgens geruchten gaat Apple het fysieke simkaartslot vanaf september 2022 in de ban doen. Meerdere iPhone 14-modellen zou je enkel en alleen met een esim kunnen gebruiken. In dit artikel blikken we daarom alvast vooruit. Wat zijn de verschillen met een gewone simkaart? We beginnen met de voordelen van esim.

1. Makkelijk van simkaart wisselen

Met esim hoef je nooit meer fysiek van simkaart te wisselen. Daarmee komt er een einde aan het priegelen met paperclips om het simkaartslot uit je iPhone te vissen.

Wanneer je van simkaart wil wisselen, doe je dit digitaal. Je sluit een nieuw telefoonabonnement af en laat de provider de rest doen. Bijkomend voordeel is dat je niet langer hoeft te wachten tot de simkaart is thuisbezorgd, want een esim wordt digitaal afgeleverd (meestal met een qr-code).

Ook interessant: Nieuwe iPhone gekocht? Zo zet je je esim over

2. Dualsim krijgt een nieuwe lading

Esim is ook handig voor mensen die nu met een privé- en zakelijk toestel rondlopen. Het elektronische simkaartje zorgt er namelijk voor dat dualsim-smartphones, waar ruimte is voor twee fysieke simkaarten en die soms prijziger zijn dan modellen met één simkaartslot, een nieuwe definitie krijgen.

Omdat esims geen opslagruimte in de behuizing van een telefoon nodig hebben, worden alle smartphones dualsim. In theorie kun je zelfs meer dan twee simkaarten op een toestel gebruiken.

3. Minder snel kapot

Fysieke simkaarten gaan nog weleens kapot. Dit gebeurt bijvoorbeeld wanneer de onderkant van het kaartje in aanraking komt met water. De koperen chip is erg gevoelig en je doet er verstandig aan deze nooit aan te raken.

Omdat een esim digitaal op de iPhone (of andere telefoon) wordt opgeslagen, heb je hier geen last van. Daarbij is de elektrische kaart veiliger dan een fysieke variant. Een esim kan immers niet gestolen worden. En mocht je toestel gestolen worden, dan blokkeer je het elektrische kaartje op afstand.

4. Esim maakt iPhone beter

Bovendien kunnen fabrikanten de ruimte die nu nog nodig is voor de fysieke simkaart voor iets anders gaan gebruiken. Denk bijvoorbeeld aan een grotere accu. Mogelijk komt dit ook de stof- en waterdichtheid van iPhones ten goede. Er hoeft immers met één opening minder rekening gehouden te worden.

5. Verdere toekomst

Een ander voordeel van esim heeft met de toekomst te maken. We krijgen steeds meer apparaten die met het internet verbonden zijn (het Internet of Things). Onder meer slimme brandmelders, koelkasten en lampen zijn straks via het mobiele netwerk te bedienen. Met esim kun je in theorie relatief eenvoudig een simkaart aan een slim apparaat toewijzen, en hier bijvoorbeeld mee bellen.

De nadelen van esim

Esim heeft dus allerlei voordelen, maar ook zeker nadelen. Omdat je het kaartje zelf moet activeren, betekent dit dat kwaadwillenden dat ook kunnen. Wanneer een hacker bijvoorbeeld jouw wachtwoord achterhaalt, kan hij of zij met jouw esim (en dus telefoonnummer) aan de haal gaan.

Uiteraard kun je dit risico verkleinen door zo zorgvuldig mogelijk met je online gegevens om te gaan. Zorg bijvoorbeeld voor sterke wachtwoorden (door een wachtwoordmanager te gebruiken) en stel als het kan tweestapsverificatie in.

Een ander, meer praktisch nadeel van esim is dat wisselen tussen telefoons even kan duren. Een fysieke simkaart stop je simpelweg in een nieuw toestel, waarna je aan de slag kunt. Bij esim kan het overzetten even duren, afhankelijk van de snelheid van de verbinding.

Tot slot lever je mogelijk iets in op privacy. Een fysieke simkaart kun je immers op iedere straathoek kopen, waardoor je (als je dat wil) helemaal geen persoonlijke gegevens hoeft af te staan. Bij het kopen van een esim ontkom je er niet aan wat privé-informatie te delen. Denk bijvoorbeeld aan je naam en een e-mailadres.

Welke iPhones hebben esim?

Heb je de afgelopen jaren een nieuwe iPhone gekocht? Dan is de kans groot dat je al met esim overweg kunt. Op moment van schrijven ondersteunen onderstaande iPhones esim:

Check? Controleer dan ook of jouw provider het elektronische simkaartje ondersteunt. Je hebt namelijk een qr-code, activatiecode of app (van de provider) nodig om de esim te activeren. In onderstaand artikel lees je alles over het activeren van een elektronisch simkaartje.

Ook interessant: Dualsim op je iPhone: zo werkt het en dit heb je er aan

Op naar de iPhone 14

We verwachten de iPhone 14-serie in september 2022. Het lijkt erop dat Apple weer vier modellen uitbrengt, maar dat er geen opvolger voor de iPhone 13 mini aankomt. In plaats daarvan zou er een grotere versie van het instapmodel verschijnen: de iPhone 14 Max. Daarnaast verwachten we een iPhone 14 Pro en iPhone 14 Pro Max.

Blijf op de hoogte van alle iPhone 14-geruchten door je in te schrijven voor onze nieuwsbrief. Download ook de iPhoned-app om geen enkel nieuwtje te missen.