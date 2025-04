Apple’s smartphone kun je op verschillende talen instellen. Maar in het Engels is de iPhone wel stukken beter. Wij vertellen je waarom.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De iPhone is in het Engels stukken beter (en dit is waarom)

Als je een iPhone hebt gekocht, zet je hem waarschijnlijk meteen op Nederlands (of misschien de Franse taal als je in België woont). Voor de meeste functies werkt het prima als je de iPhone in je moerstaal instelt. De meeste instellingen zijn goed vertaald en de functies doen ook wat ze moeten doen.

Ook Apple Intelligence krijgt meer functies als je de iPhone op Engels instelt

Maar we moeten eerlijk zijn, sommige zaken werken toch echt een stuk minder goed in het Nederlands als je ze vergelijkt met de werking het Engels. Zo praat Siri een stuk beter, krijg je meer functies op je iPhone (als je de regio ook aanpast) en hebben apps geen last van (zeer) knullige vertalingen. Alhoewel het wel even wennen is om een app als Marktplaats in het Engels te zien.

Apps in Apple Arcade krijgen soms slechte vertalingen in het Nederlands

Als je daarnaast veel berichten in het Engels krijgt (en niet in het Nederlands), dan is je iPhone in het Engels instellen ook vaak wat beter. Wanneer je bijvoorbeeld met het sporten je (recente) AirPods draagt en de functie voor het oplezen aan hebt staan, kan je iPhone bij sommige apps deze berichten oplezen. Dat werkt niet bij alle apps helemaal foutloos, maar bijvoorbeeld bij Telegram worden Engelse berichten veel natuurlijk opgelezen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone in het Engels instellen: zo doe je dat

Je kunt je iPhone gerust even in het Engels instellen. Je raakt niets kwijt en als je het niet fijn vindt is je iPhone zo weer teruggezet. Wil je jouw iPhone ook eens in het Engels instellen? Volg dan onderstaande stappen.

iPhone in het Engels instellen Ga naar ‘Instellingen > Algemeen’; Scrol naar beneden en tik op ‘Taal en regio’; Staat bij jou al Engels in het lijstje? Versleep die dan naar boven, boven Nederlands. Anders tik je onder voorkeurstalen op ‘Voeg taal toe…’ en tik je op ‘English’. Kies vervolgens voor ‘Gebruik Engels’. Je iPhone staat nu in het Engels. Kies bij Region voor ‘United States’. Kies vervolgens voor ‘Change to English (US)’.

Je iPhone start opnieuw en je kunt je smartphone vrij vlot weer gebruiken. Handig om te weten: als je een Apple Watch hebt wordt daar ook de taal op aangepast.