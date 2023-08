Engeland wil iPhone-updates blokkeren: kan dit ook in Nederland?

Engeland wil in de toekomst iPhone-updates misschien gaan blokkeren vanwege een hele speciale reden. Zou dat ook in Nederland kunnen gebeuren?

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het klinkt eigenlijk behoorlijk absurd: Engeland wil dat Apple bij iPhone-updates voortaan eerst toestemming vraagt of ze de fix mogen toepassen. Dat eist de overheid van Engeland omdat Apple anders beveiligingslekken dicht die ze zelf gebruiken.

Dit is niet de eerste keer dat Engeland bepaalde zaken van de iPhone wil blokkeren. Al eerder was de overheid van Engeland van plan om de IPA (Investigatory Powers Act) aan te passen, zodat ze Apple konden dwingen om bepaalde beveiligingsfuncties uit te zetten. En dat allemaal zonder de gebruikers daarvan op de hoogte te stellen.

Op dit moment kan de Engelse overheid dit al eisen van Apple, maar dan zit er nog een onafhankelijke derde partij tussen die de algehele gang van zaken in de gaten houdt. Daarnaast heeft Apple de mogelijkheid om tegen de eis in beroep te gaan.

Maar wanneer Engeland de update van de IPA-wetgeving echt gaat doorvoeren, moeten de beveiligingsfuncties meteen uitgeschakeld worden. Daarmee kan Engeland dan ook eventuele iPhone-updates blokkeren.

Kan dit ook in Nederland?

Op dit moment hoeven we in Nederland daar ons nog niet zo heel veel zorgen over te maken. Maar toch komen er binnen de Europese Unie ook zo nu en dan dit soort zaken ter sprake. Zo was in een uitgelekt overheidsdocument van Spanje te lezen dat het land de intentie heeft om ooit end-to-end encryptie in de EU te verbieden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

In Nederland lijkt het op dit moment nog niet zo snel los te lopen. In het verleden namen de ministers al een standpunt aan om encryptie niet te laten verzwakken in verband met achterdeurtjes. Toch wakkert de discussie hier ook regelmatig weer aan.

Onlangs heeft Demissionair minister Yeşilgöz op Kamervragen van het CDA gereageerd over het online delen van kindermisbruik. Daarbij zei ze dat er veel gebruikt wordt gemaakt van end-to-end encryptie, wat het opsporen van de criminelen lastig maakt.

Daarom is het volgens haar belangrijk dat het ‘onder passende voorwaarden en waarborgen’ mogelijk moet worden voor opsporingsdiensten om toegang te krijgen tot de versleutelde berichten.

Voorlopig lijkt het omzeilen van de iPhone-beveiliging door de overheid nog niet aan de orde in Nederland. Maar wanneer Engeland het blokkeren van sommige iPhone-updates voor elkaar krijgt, gaan er ongetwijfeld meer landen volgen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws. Meld je dan vooral aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!