Waarom zijn iPhones in Nederland duurder dan in Amerika?

Ga je een nieuwe iPhone kopen? Tof! Je betaalt er alleen wel meer voor dan aan de andere kant van de oceaan. Dit is waarom de iPhone in Nederland duurder is dan in Amerika.

Nederlandse iPhone is duurder dan Amerikaans toestel

Wanneer Apple nieuwe iPhones presenteert, laat het altijd alleen de Amerikaanse prijzen zien. Dat is voor Nederlanders (en Europeanen in het algemeen) altijd jammer, want de bedragen die wij uiteindelijke moeten aftikken liggen altijd hoger.

De iPhone 13 kost in de Verenigde Staten bijvoorbeeld 799 dollar, terwijl Nederlanders 909 euro betalen (omgerekend zo’n 1050 dollar). Dat is een behoorlijk verschil! Hoe kan dit?

1. Geen belasting

Er zijn meerdere oorzaken, maar de belangrijkste heeft met belasting te maken. In Amerika prijst Apple de iPhone aan namelijk aan zonder inbegrip van sales tax (oftewel BTW). Dat doet het bedrijf omdat deze belasting per staat verschilt. In Nederland wordt de prijs inclusief belasting vermeld.

In Amerikaanse staten als Louisiana, Tennessee, Alabama en Arkansas is de belastingdruk relatief hoog (rond de 10 procent van het aankoopbedrag), terwijl je in Delaware, Montana, New Hampshire en Oregon helemaal geen sales tax betaalt. Dit zijn relatief dunbevolkte gebieden, wat betekent dat de meest Amerikanen ‘gewoon’ belasting over hun iPhone, iPad of Mac moeten betalen.

Maar, wel minder belasting. Het hoogste Amerikaanse btw-tarief is ongeveer 10 procent, terwijl wij in Nederland 21 procent betalen. Een platte rekensom leert ons dus dat de iPhone 13 in Amerika maximaal 880 dollar kost: een prijsverschil van 170 dollar met Nederland.

2. Lokale heffingen

Deze vergelijking is dan ook niet helemaal eerlijk, want de situatie in Amerika en Nederland is als appels en peren vergelijken. In Nederland komen er namelijk nog meer kosten bij. Denk bijvoorbeeld aan de thuiskopieheffing en verwijderingsbijdrage.

3. Appeltje voor de dorst

Eerder in dit artikel rekenden we euro’s naar dollars om. De precieze valutakoersen wisselen continu en daarom doen bedrijven er verstandig aan hier rekening mee te houden door een buffer op te bouwen. Uiteraard doet Apple dat ook.

Het bedrijf houdt een extra spaarpotje aan door dollarprijzen ruim om te rekenen naar europrijzen. Mochten de koersen ineens erg schommelen, waardoor de dollar meer waard wordt ten opzichte van de euro, dan maakt Apple alsnog genoeg marge.

Conclusie

Dus, waarom zijn iPhones in Nederland duurder dan in Amerika? Het grootste verschil wordt verklaard door de lagere belasting in het land van Joe Biden. Daarnaast is de wet- en regelgeving minder uitgebreid en legt Apple een buffer aan om koersschommelingen op te vangen.

