Waarom de iPhone duurder is in Nederland dan in Amerika

De iPhone 14 is prachtig, maar kost je wel een rib uit je lijf. Helemaal zuur is dat je in Nederland veel meer voor Apple-producten betaalt dan in Amerika. Hoe komt dit?

3 redenen waarom de iPhone duurder is in Nederland

Bij het presenteren van nieuwe iPhones laat Apple altijd de Amerikaanse prijzen zien. Dat is voor Nederlanders (en Europeanen in het algemeen) pijnlijk, want wij moeten veel meer betalen.

Zo kost de kersverse iPhone 14 in de Verenigde Staten ‘slechts’ 799 dollar, terwijl wij ruim 1019 euro neertellen. Hetzelfde zien we bij de iPhone 14 Pro. Het beste model van dit jaar kost aan de andere kant van de Atlantische Oceaan 999 dollar, maar in Nederland maar liefst 1329 euro.

Daar komt nog eens bij dat de Nederlandse prijzen zijn gestegen. Zo kostte de iPhone 13, die vorig jaar uitkwam, 909 euro en moest je voor de iPhone 13 Pro 1159 euro neertellen. De Amerikaanse prijzen bleven juist gelijk. De grote vraag is dan ook: hoe kan het dat de iPhone in Nederland zoveel duurder is dan in Amerika?

1. Inflatie: Zwakke euro, sterke dollar

Er zijn meerdere oorzaken, maar de belangrijkste heeft met valuta te maken: het gaat niet zo goed met onze munt.

De koers van de euro is afgelopen maanden fors ingezakt, terwijl de dollarkoers het juist steeds beter is gaan doen. Zo kreeg je in november 2021 nog ongeveer 1,16 dollar voor 1 euro, maar afgelopen september was diezelfde euro nog maar 0,96 dollar waard.

De euro-dollar-wisselkoers: je krijgt steeds minder dollars voor je euro’s.

Hoe dit precies komt is voer voor economen, maar het heeft in ieder geval mee te maken dat de euro steeds minder populair is geworden, terwijl de vraag naar dollars juist is gestegen.

Omdat ons geld steeds minder waard wordt, verhogen veel bedrijven hun prijzen, zo ook Apple. Doet men dit niet, dan wordt er een hap uit de winstmarge genomen en daar zijn aandeelhouders uiteraard niet blij mee.

2. Productie: De iPhone kost nu meer om te maken

We hopen dat de coronapandemie voorbij is, maar feit blijft dat de nasleep van het virus nog onder ons is. Veel bedrijven hadden tijdens de pandemie last van productie- en transportproblemen en het kost simpelweg (veel) tijd om deze op te lossen.

Zo heeft Apple in aanloop naar de iPhone 14 een gedeelte van haar bevoorradingsketen vanuit China naar India verhuisd, omdat de kosten in het land van president Xi Jinping te hoog werden. Ook worden steeds meer onderdelen in de Verenigde Staten gemaakt.

Verder gingen de prijzen voor vrachtvervoer flink omhoog, net als de energierekening. Tel daar nog eens een fors arbeidstekort en oplopende politieke spanningen bij op en de rekensom is duidelijk: het is nu duurder om een iPhone te maken dan een jaar geleden.

Dit geldt zowel voor Nederlandse als Amerikaanse iPhones. Het is daarom niet helemaal duidelijk waarom laatstgenoemde niet duurder is geworden. Hiervoor moet Apple openheid in de financiële boeken geven en laten zien hoe de prijs van een toestel is opgebouwd. Dat gaat waarschijnlijk nooit gebeuren.

3. Appels met peren vergelijken

Tot slot is er nog een hele praktische reden waarom de iPhone in Nederland duurder is dan in Amerika: belasting. Of liever gezegd, het ontbreken daarvan. In Amerika prijst Apple de iPhone namelijk aan zonder inbegrip van sales tax, vergelijkbaar met onze btw. Dat doet het bedrijf omdat deze belasting per staat verschilt.

Zo is de sales tax in Louisiana, Tennessee en Alabama relatief hoog (rond de 10 procent van het aankoopbedrag), terwijl je in Delaware, Montana en Oregon helemaal geen belasting betaalt.

Hierbij moet wel gezegd worden dat deze ‘belastingvoordelige’ staten relatief dunbevolkt zijn. Met andere woorden: de meeste Amerikaanse iPhone-kopers betalen gewoon belasting.

Maar toch, ze betalen wel minder belasting. Het hoogste Amerikaanse btw-tarief is 9,55 procent (Tennessee), terwijl iedereen in Nederland 21 procent moet aftikken. Daar komen bovendien nog een thuiskopieheffing (à 7,30 euro) bij.

Conclusie: Waarom een iPhone duurder is in Nederland

Het grote prijsverschil tussen een Nederlandse en Amerikaanse iPhone komt met name door de zwakke eurokoers. Ons geld wordt steeds minder waard en omdat valutakoersen continu schommelen, rekent Apple de dollarprijzen met een ruime marge om naar euro’s.

Verder zijn de productiekosten flink gestegen, mede vanwege de gevolgen van de coronapandemie, gestegen energiekosten en politieke onrust. Tot slot moet je voor een eerlijke vergelijking beseffen dat je waarschijnlijk nog belasting moet betalen over een Amerikaanse iPhone.

