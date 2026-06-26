iPhone 17 Pro: nú scherp geprijsd i.c.m. Unlimited Max

Bekijk actie

Helaas: iPhone, Apple Watch en AirPods worden waarschijnlijk óók duurder

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
26 juni 2026, 13:13
2 min leestijd
Helaas: iPhone, Apple Watch en AirPods worden waarschijnlijk óók duurder

Na de flinke prijsstijging bij veel Apple-producten is het einde nog niet in zicht. Ook de iPhone, Apple Watch en AirPods lijken duurder te worden.

Lees verder na de advertentie.

Helaas: iPhone, Apple Watch en AirPods worden waarschijnlijk óók duurder

Het is even slikken voor Apple-fans, want Apple heeft op 25 juni de prijzen van een flink aantal producten verhoogd. Zo zijn Macs en iPads duurder geworden, maar ook de Apple TV 4K, HomePod, HomePod mini en Vision Pro kregen een flinke prijsstijging. De iPhone, Apple Watch en AirPods kwamen er nog goed vanaf. Maar dat lijkt vooral een kwestie van tijd.

iPhone 13 duurder

Apple zegt dat onderdelen zoals geheugen en opslag veel duurder zijn geworden. Dat zijn precies de zaken die in vrijwel elk Apple-apparaat zitten. Volgens Apple heeft het bedrijf die hogere kosten lange tijd zelf opgevangen, maar dat lukt nu niet meer. En daarom zei Tim Cook onlangs dat Apple nu moet beginnen met het verhogen van de prijzen.

Omdat Apple zei dat ze gaan ‘beginnen’ met prijsverhogingen, klinkt het niet alsof dit de laatste keer is. Sterker nog, het lijkt erop dat de iPhone, Apple Watch en AirPods later dit jaar ook aan de beurt komen. Apple brengt rond september (waarschijnlijk) weer nieuwe iPhones en meer op de markt. En zo’n nieuw model is voor Apple natuurlijk een goed moment om de prijs aan te passen.

Zo betaal je nu niet teveel voor je Apple-producten

Wil je binnenkort een nieuwe iPad, Mac, HomePod of Apple TV kopen? Dan is er gelukkig ook nog goed nieuws. De hogere prijzen gelden op dit moment vooral bij Apple zelf. Andere winkels hebben de prijsverhogingen nog niet overal doorgevoerd.

pro 2027

Dat betekent dat je bij andere aanbieders vaak nog minder betaalt dan in de Apple Store. Handig, want zo kun je toch nog wat geld besparen op je nieuwe Apple-product. Wacht alleen niet te lang, want winkels kunnen de prijzen later alsnog aanpassen.

Benieuwd waar je nu het goedkoopst uit bent? Check hieronder de laagste prijzen voor de iPad, Mac, HomePod en Apple TV, zodat je niet onnodig te veel betaalt.

Laagste prijzen voor iPad

Laagste prijzen voor iPad
Laagste prijzen voor Mac

Laagste prijzen voor Mac
Laagste prijzen voor Apple TV

Laagste prijzen voor Apple TV
Laagste prijzen voor HomePod

Laagste prijzen voor HomePod
Laagste prijzen voor HomePod mini

Laagste prijzen voor HomePod mini
Laagste prijzen voor iPhone

Laagste prijzen voor iPhone

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Opmerkelijk Hardware

Bekijk ook

Apple TV 4K is ineens veel duurder: zo krijg je tóch de oude prijs

Apple TV 4K is ineens veel duurder: zo krijg je tóch de oude prijs

Vandaag 11:15

Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze

Nieuwe Apple TV 4K krijgt 3 grote verbeteringen: dit zijn ze

23 juni 2026

Apple legt uit waarom al deze Apple Watches géén updates meer krijgen

Apple legt uit waarom al deze Apple Watches géén updates meer krijgen

22 juni 2026

Deze 20(!) Apple-producten komen er nog aan tussen nu en 2027

Deze 20(!) Apple-producten komen er nog aan tussen nu en 2027

22 juni 2026

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren