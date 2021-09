Waarom de iPhone en andere Apple-producten in de toekomst mogelijk (veel) duurder worden

Apple-apparaten zijn vaak al niet goedkoop, maar het kan zijn dat je volgend nog iets meer betaalt voor een product van het bedrijf uit Cupertino. Dit is waarom de iPhone mogelijk (veel) duurder wordt.

Apple-producten zoals iPhone duurder door hogere chipprijzen

Met adviesprijzen vanaf meer dan 800 euro zijn iPhones niet de meest betaalbare smartphones, maar mogelijk betaal je in de toekomst nog iets meer. Nikkei Asia (via MacRumors) meldt dat chipfabrikant TSMC de prijzen van chips gaat verhogen vanwege de wereldwijde chiptekorten.

TSMC is een belangrijke chipfabrikant voor Apple en maakt bijvoorbeeld de belangrijke A-processors die in iPhones zitten. In de iPhone 12-toestellen zit bijvoorbeeld de krachtige A14-chip, daarnaast maakt TSMC de M1-chip die in verschillende Macs zit.

Wanneer Apple zijn producten mogelijk iets duurder gaat maken, is nog niet bekend. Nikkei heeft het echter over ‘volgend jaar’ en zegt dat de prijsverhoging ‘merkbaar’ zal zijn. Specifieke details worden niet gegeven. De bron zegt wel dat waarschijnlijk vooral high-end modellen duurder worden gemaakt, zodat goedkopere apparaten niet te veel in prijs stijgen.

Wordt de iPhone 13 duurder?

De iPhone 13, die samen met de iPhone 13 Pro, iPhone 13 Pro Max en iPhone 13 mini moet verschijnen, wordt vermoedelijk niet duurder dan zijn voorganger. Dit betekent dat de nieuwe smartphones ongeveer hetzelfde gaan kosten als de huidige iPhone 12-modellen. Voor de iPhone 12 hanteert Apple een adviesprijs van 912 euro, terwijl je voor de iPhone 12 Pro 1162 euro betaalt. Inmiddels zijn de iPhones wel wat in prijs gedaald.

Volgens geruchten krijgen we de nieuwe iPhone 13 al volgende week te zien, want dan zou Apple een groots evenement organiseren. Het Apple-event vindt waarschijnlijk op dinsdag 14 september plaats en we denken dat het bedrijf van Tim Cook later deze week de officiële uitnodigingen verstuurt. Mogelijk zelfs vanavond al. Tijdens het evenement verwachten we ook de Apple Watch Series 7 – die wordt voorzien van een nieuw design en snellere chip – en AirPods 3.

Op vrijdag 17 september zouden de iPhone 13-toestellen in de verkoop gaan, waarna ze op de 24e in de winkels liggen. We moeten dus nog heel eventjes wachten. Tot die tijd kun je onze verwachtingen lezen op de iPhone 13-overzichtspagina. En wist je dat we een iPhone 13 Pro gaan weggeven? Lees gauw hoe je meedoet aan deze winactie, of kijk de video hieronder!

