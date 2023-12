Dit doe jij al jaren fout op jouw iPhone (dit moet je weten)

Er is iets wat iPhone-bezitters al jaren fout doen op de iPhone. Wij vertellen je wat het is en waarom het helemaal niet nodig is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Dit doe jij al jaren fout op jouw iPhone

Op een iPhone met Face ID kun je een app afsluiten door van onder af het scherm naar boven te vegen. De ‘appkiezer’ verschijnt dan op het scherm. Daarin kun je de apps ‘uit het scherm’ van je iPhone vegen om te sluiten.

Veel iPhone-bezitters sluiten (alle) apps zo vaak mogelijk om werkgeheugen van de iPhone vrij te maken of ‘hem weer sneller te maken’. Dat was met oude smartphones nog wel eens nodig. Maar tegenwoordig hoeft dat echt niet meer en is het een hardnekkige fout die veel iPhone-bezitters nog steeds maken.

Sterker nog: Apple raadt het zelfs af om te doen. Door het afsluiten moet een app de volgende keer weer volledig opnieuw ingeladen worden, wat natuurlijk ook meer van je accu vraagt. Daarnaast duurt het ook langer voordat een app weer gestart is.

Om die reden zit er op de iPhone ook geen mogelijkheid om alle apps tegelijk af te sluiten. De enige manier om alle apps af te sluiten is door ze allemaal weg te vegen. Grappig is wel dat je het met meerdere apps tegelijk kunt doen, door bijvoorbeeld twee apps tegelijk uit het scherm te vegen.

Het opnieuw starten van je iPhone gooit de apps wel uit het geheugen, maar als je dan de appkiezer opent zie je dat de apps er nog steeds in staan. Deze apps moeten dan wel weer opnieuw ingeladen worden.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Soms is afsluiten van apps wél handig

Er zijn natuurlijk momenten dat je een app wél handmatig moet afsluiten. Als een app blijft hangen of bijvoorbeeld alleen een zwart beeld laat zien kun je hem beter even handmatig afsluiten.

Ook willen sommige apps wel eens door een bug of een fout op de achtergrond veel van je iPhone-accu vragen. Die kun je dan ook beter even afsluiten. Deze boosdoeners spoor je op door de ‘Instellingen’ te openen. Daarna scrol je naar beneden en tik je op ‘Batterij’. Kies vervolgens voor ‘Toon activiteit’. Hier zie je precies hoeveel een app actief en op de achtergrond verbruikt.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!