Hotelkamers openen met je iPhone? Het kan nu (bij één hotel)

iPhone- en Apple Watch-gebruikers kunnen vanaf nu hotelkamers openen met hun devices. Mits ze toevallig in het Hyatt-hotel overnachten, tenminste.

Sla je kamersleutel voortaan op in de Wallet-app

Ben jij wel eens het toegangspasje van je hotelkamer verloren? Apple kondigde tijdens WWDC 2021 een digatle sleutel-functie aan, waarmee je jouw hotelkamer voortaan met je iPhone of Apple Watch kunt ontgrendelen. Hiervoor is natuurlijk wel de samenwerking van hotels, resorts en vakantieparken nodig. Het Amerikaanse Hyatt-hotel is de eerste hotelketen die Apples digitale sleutel-functie ondersteunt.

Direct na een reservering bij het Hyatt-hotel krijg je een sleutel toegestuurd, die je in je Wallet-app kunt zetten. Deze werkt pas vanaf je incheck-tijd. Breng na aankomst je Apple Watch of je iPhone naar de NFC-ontvanger, waar je normaal het toegangspasje van je kamer tegenaan houdt. Deze zit vaak vlak naast je hoteldeur. Vervolgens hoor je een lichte ‘klik’ en de deur gaat van het slot.

De digitale sleutel-functie werkt momenteel bij 6 vestigingen van het Hyatt-hotel. Deze vestigingen zijn: Andaz Maui in Wailea Resort, Hyatt Centric Key West Resort & Spa, Hyatt House Chicago/West Loop-Fulton Market, Hyatt House Dallas/Richardson, Hyatt Place Fremont/Silicon Valley en Hyatt Regency Long Beach.

Geen Face ID of Touch ID nodig

Om van de digitale sleutel gebruik te kunnen maken, heb je geen authenticatie met Face ID of Touch ID nodig. Je hoeft niet eens de Wallet-app te openen. Je houdt simpelweg je iPhone of je Apple Watch tegen de NFC-ontvanger aan en Apple doet de rest. Ook handig om te weten: digitale sleutels werken gewoon in batterijbesparingsmodus en als je iPhone of Apple Watch bijna uitvalt.

De digitale sleutel-functie is nu nog beperkt beschikbaar, maar hier komt naar verwachting snel verandering in. Nu het Hyatt-hotel de functie officieel heeft afgetrapt, zullen andere hotels waarschijnlijk snel volgen.

