Vakantiegeld-deals bij Coolblue: korting op de MacBook Air & Pro

Bekijk actie

Je iPhone wordt veel minder interessant voor dieven dankzij een nieuwe functie

Maurice Snijders
Maurice Snijders
28 mei 2026, 11:07
2 min leestijd
Je iPhone wordt veel minder interessant voor dieven dankzij een nieuwe functie

Apple ontwikkelt momenteel een nieuwe functie die het stelen van een iPhone voor dieven in één klap een heel stuk minder interessant maakt.

Lees verder na de advertentie.

Deze functie maakt je iPhone oninteressant voor dieven

Apple werkt naar verluidt aan een nieuwe functie die je iPhone direct vergrendelt als deze door een dief uit je hand wordt gegrist. De functie maakt gebruik van de gyroscoop, versnellingsmeter en nog andere sensoren om te bepalen wanneer een iPhone wordt weggerukt. Ook maakt de functie gebruik van een eventueel gekoppelde Apple Watch. Daarmee kan worden gedetecteerd wanneer de iPhone zich plotseling niet meer in de buurt van de pols van de eigenaar bevindt. De nieuwe functie is wel vergelijkbaar met de functie ‘Theft Protection‘ van Android.

dieven functie

Bescherming voor gestolen apparaat

Zodra de iPhone door dieven uit je hand wordt gerukt, wordt hij vergrendeld en wordt de functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat‘ geactiveerd. Deze functie voorkomt dat dieven toegang krijgen tot de gegevens erop. Het biedt extra bescherming voor je iPhone wanneer je je niet op vertrouwde locaties bevindt. Voor handelingen zoals het openen van opgeslagen wachtwoorden of creditcards is bovendien biometrische authenticatie vereist. Ook zijn er ingebouwde vertragingen van een uur. Deze gelden voor handelingen zoals het wijzigen van het wachtwoord van een Apple-account.

De functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ is oorspronkelijk ontworpen als bescherming tegen dieven die eerst iemands toegangscode afkijken en vervolgens de iPhone uit hun handen grissen. Met een toegangscode zouden dieven toegang kunnen krijgen tot apps, bankgegevens en andere gevoelige informatie. De functie ‘Bescherming voor gestolen apparaat’ voorkomt dat dit kan gebeuren.

Het is op dit moment nog niet bekend wanneer de nieuwe functie daadwerkelijk aan de iPhone wordt toegevoegd. Wil je niets missen van de ontwikkelingen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, dan houden we je voortaan automatisch op de hoogte!

Download de iPhoned-app

Download de iPhoned-app
Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief
Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Geruchten Thema Beveiliging iPhone Apple

Bekijk ook

Meta werkt aan een nieuwe feature voor WhatsApp – dit moet je weten

Meta werkt aan een nieuwe feature voor WhatsApp – dit moet je weten

Gisteren 19:45

Dit is hoe de nieuw ontworpen Siri eruit komt te zien in iOS 27

Dit is hoe de nieuw ontworpen Siri eruit komt te zien in iOS 27

Gisteren 18:32

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

10 nieuwe features die je kunt verwachten op de iPhone 18 Pro

Gisteren 14:14

De eerste bèta’s van iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn er – dit is er nieuw

De eerste bèta’s van iOS 26.6 en iPadOS 26.6 zijn er – dit is er nieuw

Gisteren 9:03

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Accessoires
Kopen
Verkopen
Over ons Contact Adverteren