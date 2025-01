DeepSeek is razend populair, maar hoe installeer je de chatbot op je iPhone? En wat kun je er eigenlijk mee?

Zo installeer je DeepSeek op je iPhone (en dit kun je ermee)

Het Chinese DeepSeek veroorzaakte onlangs veel ophef in de techwereld. Het Chinese AI-bedrijf liet zien dat een goede chatbot helemaal niet veel hoeft te kosten. En dat terwijl de chatbot op hetzelfde niveau zit als de top-of-the-line andere chatbots.

Sterker nog: volgens berichten zit DeepSeek ongeveer op het niveau van ChatGPT o1. Dit is de variant van de chatbot die geavanceerde redeneringen gebruikt. Maar voor deze versie van ChatGPT moet je wel betalen.

DeepSeek gebruikt ook redeneringen om antwoord te geven op allerlei vragen. Maar het mooie is dat deze chatbot geheel gratis is. Daarnaast is het ook open-source, wat betekent dat de code van het programma openbaar toegankelijk is.

Er kleven ook wat nadelen aan DeepSeek. Zo krijg je over sommige onderwerpen geen antwoord. Dit zijn vooral over politieke kwesties waar China in betrokken was. Grappig genoeg krijg je wel eerst even het antwoord te zien als de chatbot aan het redeneren is. Maar dat verdwijnt als sneeuw voor de zon als het antwoord compleet is. Daarnaast weet je natuurlijk ook nooit precies welke gegevens allemaal worden doorgestuurd als je de chatbot gebruikt.

DeepSeek op iPhone installeren

Wil je zelf met DeepSeek aan de slag? Dat kan! De chatbot is online via deepseek.com te gebruiken, maar het is makkelijker om de app te installeren.

Wanneer je de app hebt geïnstalleerd moet je eerst de gebruiksvoorwaarden accepteren en een account maken. Heb je dat eenmaal gedaan? Dan kun je de app meteen gebruiken.

Dit doe je door een vraag in het tekstvak te typen en op de ‘Send’-knop te drukken. DeepSeek laat je vervolgens de redeneringen zien die de app gebruikt om je antwoord te geven. Dit kun je ook uitzetten door de knop ‘DiepDenken (R1)’ in te drukken.

Onder het plus-teken zitten ook nog een aantal opties die je kunt gebruiken. Hier kun je een foto of afbeelding doorsturen en daar vragen over stellen. Het is ook mogelijk om een document op deze manier door te geven.