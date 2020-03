iOS-apps kunnen nu commerciële meldingen sturen, dit kun je er aan doen

Apple stuurt iOS-gebruikers al langer meldingen over Apple TV Plus, Apple Arcade en zijn andere diensten. Vanaf nu kunnen andere ontwikkelaars ook dergelijke commerciële meldingen versturen. Wij leggen uit hoe je hier een stokje voor steekt.



Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iOS-apps sturen nu ook commerciële meldingen

Al jaren heeft Apple strenge regels voor apps die in de App Store staan. Daarmee wil het bedrijf voorkomen dat je te vaak wordt gestoord met notificaties over dingen waar jij niet op zit te wachten.

Sommige gebruikers keken dan ook verrast op toen Apple er zelf voor koos om ongevraagd meldingen te versturen om zijn tv-dienst aan te prijzen. Dat zorgde bovendien voor een oneerlijke concurrentiepositie, die het bedrijf nu rechttrekt met een update van zijn App Store-richtlijnen.

Voortaan kunnen apps ook meldingen sturen die commerciële doeleinden hebben. Denk hierbij aan het tonen van aanbiedingen, of herinneringen om premiumfuncties te ontgrendelen met een in-app aankoop.

Apple zet hier wel een kanttekening bij: apps die hier gebruik van willen maken moeten hiervoor eerst goedkeuring aan de gebruiker vragen. Bovendien moet er een instelling in de app aanwezig zijn om deze commerciële meldingen handmatig uit te schakelen.

Meldingen beheren doe je zo

Daarnaast introduceerde Apple met iOS 12 en iOS 13 nieuwe opties voor gebruikers om hun meldingen beter te beheren. Zo kun je ervoor kiezen om notificaties stil af te leveren, zodat ze alleen op je notificatiescherm verschijnen. In onze tip lees je precies hoe je de meldingen van de iPhone kunt instellen zodat ze het beste bij jou aansluiten.

In dezelfde aankondiging onthulde Apple dat 77 procent van alle Apple-apparaten die de laatste vier jaar verkocht zijn inmiddels op iOS 13 draaien. Op de iPad is dit percentage zelfs 79 procent. Tot slot zegt Apple strenger om te gaan met apps die in de categorie ‘dating’ en ‘toekomstvoorspellen’. Wil je meer weten over iOS 13? Check dan ons overzicht met de wat kleinere functies die je misschien nog niet kende.