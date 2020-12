Blinde cameratest pakt slecht uit voor iPhone SE en iPhone 12 Pro Max

Het is bijna een traditie: de blinde smartphone cameratest van MKBHD. Ook dit jaar deden er twee iPhones mee, die het er bijzonder slecht van afbrengen.

Lees verder na de advertentie.

Blinde iPhone cameratest

Het concept is simpel: zestien smartphones uit 2020 maken exact dezelfde foto onder dezelfde omstandigheden en deze kiekjes worden anoniem op social media gedeeld. Vervolgens hebben duizenden mensen gestemd op hun favoriete foto, zonder te weten met welke smartphone deze gemaakt is.

Hoewel de iPhone al jaren bekend staat als een uitstekende camera-smartphone, worden Apples smartphones tot nu toe steeds in de eerste ronde al weggestemd. Toch hadden we goede hoop voor MKBHD’s test van 2020. Met de iPhone 12 Pro Max heeft Apple zijn beste camera tot nu toe uitgebracht, die links en rechts beloond werd met prijzen en torenhoge cijfers.

Toch hebben al die geavanceerde functies ook in 2020 niet het gewenste effect. Zowel de iPhone SE 2020 als de iPhone 12 Pro Max (de twee iPhones die meededen dit jaar) werden in de eerste ronde weggestemd. De nieuwe iPhone SE werd verslagen door de Moto Edge + en de iPhone 12 Pro Max moest het afleggen tegen de OnePlus 8T. De winnaar van de test is de Zenfone 7 Pro, die in de finale de Xiaomi Mi 10 Ultra versloeg.

Hoe kunnen iPhones ieder jaar zo laag scoren?

In de video (die we aanraden om even te bekijken) legt Marques Brownlee uit hoe de test in zijn werk is gegaan. Zo zijn enkel de automatische instellingen gebruikt en zijn ze later niet bewerkt.

De test laat ook goed zien op wat voor dingen mensen letten bij het stemmen op hun favoriete foto. Zo vangen de camera’s van iPhones heel veel details op en willen ze het beeld zo natuurgetrouw mogelijk weergeven. Maar soms is een (goedkopere) smartphone die wat warmere kleuren laat zien juist populairder.