In de toekomst kunnen iPhone-camera’s nog sneller en beter foto’s en video’s maken. Dat komt doordat Apple bezig is met de productie van speciale printplaten die het mogelijk maken om via het 5G-netwerk te filmen of foto’s te maken.

Toekomstige iPhones maken nog snellere foto’s en video’s

Dat melden insiders aan DigiTimes. De printplaten in de camera’s worden gebaseerd op vloeibare kristalpolymeren (LCP). Dat klinkt technisch, maar het komt erop neer dat de camera’s daardoor nog sneller een kiekje kunnen schieten. De foto’s worden dan ook in een hogere resolutie genomen.

Het gebruik van de flexibele LCP-printplaten in de cameralens maakt het ook mogelijk om razendsnel te kunnen livestreamen en augmented reality-apps te gebruiken. Dit is niet alleen handig, maar ook nodig wanneer iPhones op het snellere 5G-netwerk, mmWave, draaien.

Snelle camera’s niet in iPhone 12

De verwachting is wel dat in ieder geval één toestel binnen de iPhone 12-serie 5G gaat ondersteunen, maar de snelle camera’s laten toch nog even op zich wachten. Het zou goed kunnen dat de iPhones uit 2021 er wel mee worden uitgerust.

De iPhone 12-serie zou twee 5G-technieken gaan ondersteunen: sub-6Ghz en mmWave. mmWave is de snelste 5G-technologie en werkt het beste op korte afstand van 5G-zendmasten. Sub-6Ghz werkt een tikje langzamer, maar is wel beter bereikbaar op grotere afstand van een zendmast.

Meer over de camera van iPhone 12

De camera van de iPhone 12 maakt minder grote stappen dan die van de iPhone 11, maar zal alsnog wat verbeteringen krijgen. Zo verwachten we dat het instaptoestel een dubbele camera krijgt: één primaire camera en één groothoeklens. De iPhone 12 Pro (Max) krijgt daar nog een derde bij, namelijk een telelens. Deze zien we ook terug bij de iPhone 11 Pro.

Bovendien krijgt het Pro-toestel een LiDAR-sensor, wat gebruikt wordt om diepte te meten. Deze sensor is al te vinden op de iPad Pro en zet de deur wagenwijd open voor augmented reality-apps. Meer verwachtingen lezen? Bekijk dan onze lijst met camera-verwachtingen voor de iPhone 12.