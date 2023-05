Apple’s eigen camera-adapter voor iPhone werkt niet met iOS 16.5

De nieuwste versie van iOS is net uit, maar er duiken behoorlijk wat problemen op. Volgens sommige gebruikers werkt Apple’s eigen lightning-naar-USB-3-camera-adapter niet met iOS 16.5 op iPhone en iPad.

iOS 16.5: camera-adapter voor iPhone werkt niet

Er gaat aardig wat mis in iOS 16.5, want sommige gebruikers melden dat een van Apple’s eigen accessoires opeens niet meer werkt. Het probleem zit hem in de lightning-naar-USB-3-camera-adapter die je gebruikt om een camera te verbinden met je iPhone of iPad in iOS 16.5.

De kabel is overigens ook gebruiken om een ander apparaat aan te sluiten op je iPhone of iPad, zoals een microfoon. Toch zeggen gebruikers dat het niet uitmaakt wat ze proberen aan te sluiten. Geen van de aansluitingen op het apparaat werkt. Dat is behoorlijk zuur, want de kabel is bepaald niet goedkoop (49 euro).

Het is niet bekend wat het probleem veroorzaakt. Waarschijnlijk is het een fout in de software. De lightning-naar-USB-3-camera-adapter wordt immers door Apple zelf verkocht en moet daarom gewoon met je iPhone (en iPad) werken.

Apple heeft onlangs de eerste bèta van iOS 16.6 beschikbaar gesteld voor ontwikkelaars, maar een officiële release laat waarschijnlijk nog wel een paar weken op zich wachten. Hopelijk komt er daarom binnenkort een update naar iOS 16.5.1, die het probleem van de camera-adapter kan oplossen.

iOS 16.5 in het kort

Apple had met iOS 16.5 slechts een kleine update in petto. Er zijn slechts een paar nieuwe functies te vinden en sommige opties zijn niet eens beschikbaar in Nederland.

In iOS 16.5 is er een nieuw venster toegevoegd aan de Apple News-app. In dit nieuwe tabblad wordt al het actuele sportnieuws getoond. Jammer genoeg is Apple News hier nog steeds niet beschikbaar.

Een functie die we wel krijgen: in iOS 16.5 wordt het mogelijk om een schermopname te maken met behulp van Siri. Je zegt dan “Hey Siri, start een schermopname” en als het goed is gaat je iPhone meteen aan de slag. Waarschijnlijk wordt deze functie beetje bij beetje uitgerold. Dus het kan zijn dat je nog eventjes moet wachten.

Er is ook een nieuwe pride-achtergrond toegevoegd. Apple brengt elk jaar een nieuwe achtergrond uit in het teken van Pride. Meer weten over iOS 16.5? Lees het onderstaand artikel dan nog even door.

Lees meer: iOS 16.5 is uit, en deze nieuwe functies komen naar je iPhone

Heb jij ook problemen met de camera-adapter voor je iPhone of iPad in iOS 16.5? Of loop je tegen andere problemen aan? Laat het ons weten!