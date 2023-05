Cache wissen op je iPhone (van Safari en andere apps)

Veel apps op je iPhone gebruiken de cache om gegevens op te slaan. Hierdoor kan je iPhone na een tijdje trager worden. Hier lees je hoe je de cache op je iPhone kunt wissen in Safari en andere apps!

Cache wissen op je iPhone – zo werkt het

Op je iPhone heb je vaak een behoorlijk aantal apps staan. De meeste van deze apps maken een cache aan op je smartphone. Dit is een stukje van de opslag op je iPhone. Hierdoor kunnen onder andere oude foto’s die je hebt ontvangen in WhatsApp sneller geladen worden of oude berichten vlotter worden bekeken.

Deze cache-opslag op je iPhone heeft ook een nadeel en daarom is het soms beter om hem te wissen. De app kan namelijk trager worden als de cache groter wordt. Ook neemt de app dan steeds meer ruimte in beslag op je iPhone.

Wij laten je voor de bekendste apps zien hoe je dat doet. Daarna geven we je ook tips hoe je dit doet voor de overige apps.

Cache wissen in Safari

Safari houdt een cache bij van websites die je hebt bezocht. Na verloop van tijd kan dit bestand op je iPhone best groot worden. Volg de onderstaande stappen om de cache van Safari op je iPhone te wissen.

Cache wissen van Safari op je iPhone Open de app ‘Instellingen’; Scrol naar beneden en kies voor ‘Safari’; Scrol naar beneden en tik op ‘Wis geschiedenis en websitedata’; Tik vervolgens nog op ‘Wis geschiedenis en data’.

Let op! Bij het wissen worden de geschiedenis, cookies en andere gegevens van de browser verwijderd. Het kan dus zijn dat je bij sommige websites opnieuw moet inloggen. De geschiedenis wordt gewist op al je apparaten die zijn ingelogd op je iCloud-account.

Cache wissen in Spotify

Gebruik je veel Spotify? Dan kan ook deze app behoorlijk wat van je cache afsnoepen. Gelukkig is het heel makkelijk om de cache van Spotify op je iPhone te wissen.

Open de app Spotify;

Tik op de knop ‘Home’;

Vervolgens tik je rechtsboven op de ‘Instellingen’-knop (het tandwieltje);

Scrol naar beneden en kies voor ‘Opslag’;

Tik op de knop ‘Cache wissen’.

Spotify slaat ook gedownloade nummers op. Als er geen opgeslagen gegevens meer kunnen worden verwijderd, kun je ruimte vrijmaken door de gedownloade nummers handmatig te verwijderen. Je volgt dan bovenstaande stappen, maar drukt dan in de laatste stap op de knop ‘Alle downloads verwijderen’.

Cache wissen in WhatsApp

Ook WhatsApp legt een cache aan met onder andere ontvangen foto’s en berichten. Hoe je de cache van WhatsApp leegmaakt, lees je hieronder.

Open ‘WhatsApp’ op je iPhone;

Tik rechtsonder op ‘Instellingen’;

Scrol naar beneden en kies voor ‘Opslag en data’;

Tik op ‘Beheer opslag’;

Je hebt nu verschillende mogelijkheden, het snelst resultaat krijg je door te tikken op ‘Groter dan 5MB’;

Tik op ‘Selecteer > Selecteer alles’;

Tik aansluitend op het prullenbak-icoontje.

Overige apps

Bij veel apps gaat het wissen van de cache op je iPhone ongeveer op dezelfde manier. Soms hebben apps zelf een optie ingebouwd om de gegevens te wissen. Je moet dan meestal in de desbetreffende app op een tandwiel-icoontje tikken of in de instellingen duiken.

Daarnaast hebben sommige apps een optie om de cache te wissen via de instellingen van je iPhone. Tik op ‘Instellingen’ en scrol naar beneden tot je de naam van de app tegenkomt.

