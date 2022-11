Een iPhone voor elk budget: met de iPhoned-budgetchecker

Wil je graag een iPhone kopen, maar zit je vast aan een beperkt budget? Dan hebben we goed nieuws. Met onze nieuwe iPhoned-budgetchecker vind je de iPhone voor jouw budget!

Een iPhone voor elk budget: de iPhoned-budgetchecker

Misschien ken je het wel: je wilt een iPhone, maar je zit vast aan een strak budget. Welke smartphone je dan moet kopen ligt aan hoe groot je budget is. Dat is behoorlijk lastig, want er zijn inmiddels zoveel iPhones waar je uit kunt kiezen. Welke is de beste?

Met de budgetchecker van iPhoned wordt het kiezen van je nieuwe iPhone echt stukken makkelijker. En het mooie hiervan is: je kunt de budgetchecker ook gebruiken als je op zoek bent naar een nieuwe iPad, AirPods, Apple Watch of Mac. Je kiest het gewenste Apple-apparaat, je budget en de budgetchecker van iPhoned doet de rest. Je krijgt dan binnen no-time de beste keuzes voorgeschoteld. Makkelijk toch?

Zo vind je de beste iPhone voor jouw budget

Om de beste iPhone (of iPad, AirPods, Apple Watch of Mac) voor jouw budget te vinden, volg je onderstaande stappen.

Ga naar de iPhoned budgetchecker;

Kies bij de producten voor ‘iPhone’;

Selecteer een budget en je krijgt meteen een hele rij met beste iPhone-keuzes te zien;

Kies de gewenste iPhone en selecteer of je een los toestel, een iPhone met abonnement of een refurbished toestel wilt.

Vervolgens krijg je meteen de lijst met de beste iPhones voor jouw budget te zien. Eventueel kun je bovenaan de pagina eerst nog de hoeveelheid opslag en een leuk kleurtje voor je nieuwe iPhone kiezen. De prijsvergelijker houdt dan rekening met de gemaakte instellingen. Vervolgens krijg je in de iPhoned-prijsvergelijker de beste keuzes meteen te zien.

