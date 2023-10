Paniek: draadloos opladen in BMW vernielt NFC-chip van je iPhone

Heb je een iPhone 15 en een BMW? Dan is het verstandig om je iPhone even niet meer draadloos op te laden in je auto.

Draadloos opladen in BMW vernielt je iPhone

Afgelopen week hebben verschillende BMW-bezitters behoorlijke problemen met hun iPhone 15 gekregen. Na het draadloos opladen van de iPhone in de auto werkt de NFC-chip niet meer volgens verschillende berichten op X (Twitter).

De NFC-chip in de iPhone wordt voor veel verschillende functies gebruikt. Zo betaal je ermee met Apple Pay en is het zelfs mogelijk om je auto te openen als een soort digitale sleutel.

Maar na het draadloos opladen in de BMW kregen iPhone-bezitters opeens de melding dat Apple Pay niet ingesteld kon worden. Na verdere inspectie bleek de NFC-chip niet meer te functioneren. Er is op dit moment ook nog geen manier bekend om het probleem te repareren.

Sommige gebruikers lieten het er niet bij zitten en hadden het probleem bij Apple gemeld. Apple heeft vervolgens de iPhone vervangen nadat gebleken was dat de NFC-chip niet meer naar behoren werkte. Maar het vervelende is, dat de vervangende iPhone uiteraard ook weer kwetsbaar is voor hetzelfde probleem.

Alleen op iPhone 15 Pro (Max)

De klachten zijn op dit moment alleen op de iPhone 15 Pro en iPhone 15 Pro Max. Het is dus mogelijk dat de iPhone 15 en de iPhone 15 Plus dit probleem niet hebben. Toch raden we ook deze bezitters aan om voorzichtig te zijn en voorlopig de iPhone niet draadloos op te laden in de BMW.

Het is nog niet duidelijk wat precies de oorzaak is en hoeveel iPhone-bezitters ook echt last hebben van de issue. Het is ook niet bekend welke BMW’s dit probleem hebben. Apple heeft op dit moment nog niet gereageerd.

