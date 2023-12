Zo is je iPhone met iOS 17 wél beschermd tegen bluetooth-aanvallen

Met iOS 17.2 is je iPhone eindelijk beschermd tegen bluetooth-aanvallen, die met simpele gadgets al uit te voeren waren. Zo werkt dat.

iPhone kwetsbaar voor aanvallen

Apple heeft iOS 17.2 uitgebracht, met verschillende nieuwe functies voor je iPhone. Zoals altijd zitten er ook bugfixes in de nieuwe update, waaronder een wel heel belangrijke. Met iOS 17.2 is je iPhone eindelijk beschermd tegen bluetooth-aanvallen. Dat werd tijd, want dit soort aanvallen zijn al met simpele apparaten uit te voeren en zorgen ervoor dat je iPhone (tijdelijk) onbruikbaar is.

Zo verkocht Bol. eerder dit jaar nog de Flipper Zero. Met dit apparaat kun je in korte tijd enorm veel signalen uitzenden, waarmee iPhones in de buurt van de gadget ontregeld worden. Erg vervelend natuurlijk, want het is voor iedereen gemakkelijk om zo’n apparaat aan te schaffen. Gelukkig is je iPhone met de nieuwe update niet meer gevoelig voor dit soort bluetooth-aanvallen.

Zo werken de bluetooth-signalen

Met bepaalde gadgets is het dus mogelijk om een bluetooth-aanval op een iPhone uit te voeren. In dat geval wordt een hoog aantal bluetooth-signalen verzonden in een korte tijd. Hierdoor verschijnen er meerdere meldingen op je iPhone om te verbinden met bluetooth. Dit zijn er zoveel, dat je iPhone onbruikbaar wordt. De meldingen blijven namelijk continu in beeld verschijnen.

Als gevolg hiervan kunnen er geen andere taken worden uitgevoerd op de iPhone. Je kunt je telefoon pas weer gebruiken als je buiten een bepaalde afstand van het apparaatje bent, zodat je geen notificaties meer krijgt. Met zo’n bluetooth-aanval zijn je gegevens dus niet in gevaar en komt er geen kwaadaardige software op je iPhone, maar het blijft natuurlijk wel vervelend.

Het was al langer bekend dat iOS kwetsbaar was voor dit soort aanvallen, maar met iOS 17.2 komt Apple dus eindelijk met een oplossing. Door te updaten naar iOS 17.2 is je iPhone direct beschermd tegen dergelijke bluetooth-aanvallen. Je hoeft daar geen instellingen voor aan te passen. De update is vorige week verschenen en is inmiddels voor iedereen te installeren. Lees hier alles over iOS 17.2.

Heb je een oudere iPhone die geen ondersteuning meer heeft voor iOS 17? Dan blijft je iPhone dus wel kwetsbaar voor de bluetooth-aanvallen. In dat geval is het toestel alleen veilig voor gadgets als de Flipper Zero wanneer bluetooth is uitgeschakeld. Dat heeft helaas wel een aantal nadelen, zo is je Apple Watch niet meer verbonden met je iPhone zonder bluetooth. Het is daarom te hopen dat Apple ook voor oudere toestellen binnenkort met een oplossing komt.

