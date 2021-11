Nu een iPhone kopen, of wachten op Black Friday 2021?

Nog een paar weken tot Black Friday 2021! Is dit het ideale moment om een nieuwe iPhone te kopen, of heeft het niet zoveel zin om te wachten tot de kortingsgekte? Je leest het in dit koopadvies.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone kopen tijdens Black Friday 2021

Op 26 november is het Black Friday 2021, en dit lijkt een perfecte dag om een nieuwe iPhone te kopen. Bijna alle webwinkels stunten dan met kortingen of andere acties. Maar of je er goed aan doet om te wachten tot Black Friday, hangt af van de iPhone die je kiest.

Wie aast op de iPhone 13 (Pro) hoeft geen hoge kortingen te verwachten. De toestellen zijn nog maar net uit (sinds september 2021) en nieuwe iPhones zijn in de eerste maanden na de lancering – mede door prijsafspraken – zeer prijsvast. We verwachten dat de prijzen van de iPhone 13-modellen tijdens Black Friday zelfs hetzelfde zijn als nu.

Dit heeft ook te maken met het wereldwijde chiptekort, waar Apple nu voor het eerst last van heeft. Hierdoor is de voorraad van de iPhone 13 (Pro) beperkt. Vooral bij de geavanceerdere Pro-modellen is daar sprake van. De vraag is voorlopig groter dan het aanbod, waardoor de iPhone 13 (Pro) geen rol zal spelen in het prijzencircus.

Black Friday: iPhone 12 of iPhone 11

Wil je een ouder iPhone-model, zoals de iPhone 12, iPhone SE of iPhone 11? Bij deze toestellen loont het om nog even te wachten met je aankoop, want daarvoor verwachten we wel kortingen. Zeker de iPhone 12 (Pro) is een telefoon om in de gaten te houden tijdens Black Friday 2021. Het toestel lijkt veel op de iPhone 13 (Pro), maar is een stuk goedkoper. Black Friday zal de prijs nog verder drukken.

Lees ook: Black Friday: schrijf je in voor de beste deals (+ win de AirPods 3!)

De iPhone 11 (Pro) uit 2019 is eveneens een interessante optie. Ook met deze iPhone kun je nog jaren vooruit en hij is nog goedkoper dan de iPhone 12. Geef je niet zoveel om de moderne looks, maar wil je vooral een degelijke iPhone? Focus je dan op de iPhone SE uit 2020. Bij de meeste webwinkels wordt hij momenteel verkocht voor zo’n 500 euro. Vorig jaar zakte de prijs tijdens Black Friday naar de 428 euro, en we verwachten weer leuke prijsdalingen.

Apple Store of online webshops?

Bij de (online) Apple Store hoef je niet te rekenen op hoge kortingen; daar zijn nooit echt spectaculaire stunts. Waarschijnlijk krijg je net als vorig jaar een Apple Store-cadeaubon bij aankoop van bepaalde iPhone-modellen. Vorig jaar ging het om een bon van 50 euro.

De bon krijg je niet bij de nieuwste iPhone 13. Waarschijnlijk ontvang je de Apple Store-cadeaubon bij aankoop van een iPhone 12, iPhone 11 of iPhone SE. Bij de bekende online winkels verwachten we aantrekkelijkere deals met hogere kortingen, dus waarschijnlijk is het slimmer om je beoogde iPhone buiten de Apple Store om te kopen.

Ontvang de beste Black Friday-deals

Wil je op 26 november een mail ontvangen met daarin de beste Black Friday-aanbiedingen voor iPhones? Schrijf je dan in voor onze speciale nieuwsbrief! Klik hiervoor op onderstaande knop en schrijf je in voor onze ‘alleen acties en bijzondere aanbiedingen’ nieuwsbrief. Oh ja: je maakt dan ook meteen kans op de AirPods 3!