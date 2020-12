Beveiligingsonderzoekers ontvangen vanaf vandaag speciale iPhones waarmee ze de beveiliging van de iPhone beter kunnen testen en verbeteren. Apple moedigt de hackers aan gevonden kwetsbaarheden in het iOS-besturingssysteem te melden in ruil voor een financiële beloning.

Hackers gaan iPhone beveiliging verbeteren

De test-iPhones arriveren vanaf vandaag (23 december) bij in aanmerking komende beveiligingsonderzoekers. Zij mogen de leentoestellen één jaar gebruiken, wat in overleg verlengd kan worden.

Apple maakte de start van het onderzoeksprogramma in juli bekend, waarna onderzoekers zich konden inschrijven. De hackers die aan Apple’s voorwaarden voldoen, krijgen vanaf vandaag bericht en kunnen dus snel aan de slag met de speciale iPhones. Het is niet duidelijk of er ook Nederlandse beveiligingsonderzoekers geselecteerd zijn.

Beloning tot 1,5 miljoen

Het doel van Apple’s zogeheten Security Research Device Program is de beveiliging van de iPhone te verbeteren. iPhones draaien op Apple’s iOS-besturingssysteem en de fabrikant moedigt hackers aan iOS goed onder de loep te nemen en eventuele kwetsbaarheden te melden. Apple kan ze dan verhelpen via een software-update en iPhones dus nog veiliger maken.

Hackers ontvangen een financiële beloning als ze een kwetsbaarheid kunnen demonstreren. Het bedrag kan oplopen tot 1,5 miljoen dollar, afhankelijk van hoe ernstig het lek is.

Om iOS zo goed mogelijk te controleren, installeert Apple een speciale testversie op de leen-iPhones. De software hoeft niet gejailbreakt te worden en is geschikt voor allerlei softwarematige tests. Apple levert ook uitgebreide, geheime documentatie. De fabrikant biedt daarnaast een gesloten forum aan waarop de geselecteerde beveiligingsonderzoekers kunnen overleggen met Apple-technici.

