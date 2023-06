iPhone is écht beter dan Android (en dit is waarom)

De afgelopen vijf jaar is het aantal mensen dat overstapt van Android naar iPhone in de VS hoger dan ooit en daar zijn goede redenen voor. Lees hier waarom de iPhone volgens overstappers écht beter is dan Android!

iPhone beter dan Android

Onderzoeksbureau CIRP (Consumer Intelligence Research Partners) ziet de afgelopen tien jaar al een stijging van het aantal overstappers van Android naar iPhone. Lange tijd was zo’n tien procent van alle nieuwe iPhone-kopers afkomstig van Android, maar de laatste kwartalen is dat gestegen naar zo’n vijftien procent.

CIRP deed ook onderzoek naar de reden van overstappen. Ze ontdekten dat er vier belangrijke redenen zijn, waarvan één er behoorlijk uitspringt. We zetten ze voor je op een rij.

1. Een slechte Android-ervaring

De belangrijkste reden om over te stappen naar iPhone blijkt een slechte ervaring met Android te zijn. Maar liefst 53 procent van alle overstappers deed dit omdat ze op hun Android tegen problemen aanliepen. Die problemen variëren van verbindings-issues, een korte accuduur, het niet langer ontvangen van beveiligingsupdates en overige defecten.

2. Aantrekkelijke iPhone-features

Zo’n 26 procent van de overstappers werden daartoe aangezet omdat ze iPhone-features zagen die ze ook wilden hebben. Daarbij gaat het vooral om een betere camera, gebruik van AirPods en Apple Watch, een groter app-aanbod en meer accessoires.

3. Lagere kosten

Je zou het niet verwachten, maar 15 procent van alle overstappers deed dit omdat ze daardoor goedkoper uit waren. Door allerlei aanbiedingen waren ze minder geld kwijt voor een iPhone dan voor een vergelijkbare Android-smartphone.

4. Social redenen

Je kunt je voorstellen dat het prettig is om Facetime, iMessage en AirDrop te kunnen gebruiken als je hele sociale omgeving een iPhone gebruikt. Toch was dat voor slechts zes procent van de overstappers een directe aanleiding om van kamp te wisselen.

Het onderzoek van CIRP

Het onderzoek van CIRP is uitgevoerd in Amerika, dus het is mogelijk dat er hier andere redenen naar voren zouden komen. Maar het is hoe dan ook opmerkelijk dat het aantal overstappers steeds meer toeneemt. Dat de belangrijkste reden daarvoor een slechte Android-ervaring is, zegt natuurlijk veel.

Apple heeft het overstappen van Android naar iPhone eerder al zo makkelijk mogelijk gemaakt met de app Move to iOS. Die helpt je onder meer stap voor stap met het overzetten van al je data naar je nieuwe iPhone.

