Welke iPhone heeft de beste camera? Dit zijn de 3 beste opties

Is jouw iPhone niet alleen je telefoon, maar ook je fototoestel? En ben je op zoek naar de iPhone met de beste camera? Wij zetten drie opties voor je onder elkaar!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone met de beste camera

Voor veel gebruikers is de iPhone inmiddels veel meer dan alleen een telefoon. Het toestel wordt gebruikt om mails te beantwoorden, het nieuws te lezen én natuurlijk om foto’s mee te maken. Dat gebeurt zelfs zoveel, dat een oude iPhone de populairste camera ter wereld is. Het gaat om de iPhone 11, die al lang niet meer de beste camera heeft. Met welke iPhones maak je nu de mooiste foto’s en video’s? Wij zetten de drie beste opties voor je onder elkaar!

1. iPhone 16 Pro (Max)

De iPhone 16 Pro (Max) is Apple’s toptoestel van dit moment, dus het is niet verrassend dat de telefoon ook de beste camera heeft. Het toestel beschikt over een 48-megapixel hoofdcamera én ultragroothoekcamera. Het is de eerste iPhone met twee 48-megapixelcamera’s, waarmee je enorm scherpe foto’s en video’s maakt. De iPhone 16 Pro (Max) maakt ProRes video-opnames tot 4K met 120 frames per seconde.

Het vastleggen van macrofoto’s gaat beter met de nieuwe 48-megapixel ultragroothoekcamera. Dat is niet alles, want de tetraprismalens is dit jaar naar zowel de iPhone 16 Pro als de iPhone 16 Pro Max gekomen. Er zijn nu geen verschillen meer tussen de camera’s van de twee iPhones. Je kunt nu met beide Pro-modellen tot 5x optisch inzoomen. Ook hebben de camera’s ondersteuning voor het maken van ruimtelijke foto’s en video’s, waardoor je geen enkele camerafunctie mist bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Bekijk hier de laagste prijzen:

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

2. iPhone 15 Pro Max

Vind je de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max te duur? In dat geval heeft de iPhone 15 Pro Max soortgelijke camerafuncties. De iPhone 15 Pro Max is Apple’s eerste telefoon met een tetraprismalens. Dat betekent dat je met de iPhone 15 Pro Max tot 5x optisch kunt inzoomen, net als bij de iPhone 16 Pro en de iPhone 16 Pro Max. Zo kun je veel verder inzoomen zonder kwaliteitsverlies.

Daarnaast heeft de iPhone 15 Pro Max een 48-megapixel hoofdcamera, waarmee je enorm scherpe foto’s maakt. Het toestel beschikt over een 12-megapixel ultragroothoekcamera en tetraprismalens. Nieuw bij de iPhone 15 Pro Max is dat je ook in de nachtmodus portretfoto’s kunt maken. De camera van de iPhone 15 Pro Max doet dus niet veel onder voor de iPhone 16 Pro (Max). Hier haal je de iPhone 15 Pro Max het goedkoopst:

3. iPhone 15 Pro

Gebruik je de zoomfunctie van je iPhone nauwelijks en wil je geld besparen? Dan is de iPhone 15 Pro de beste keuze. Het toestel heeft geen tetraprismalens, in tegenstelling tot de iPhone 16 Pro (Max) en de iPhone 15 Pro Max. Daardoor kun je tot 3x optisch inzoomen met de telefoon. Zeker als je zelden inzoomt met je iPhone zul je de geavanceerde zoomfunctie van de iPhone 15 Pro Max niet snel missen.

Verder beschikt de iPhone 15 Pro over dezelfde camerafuncties als de iPhone 15 Pro Max. Beide toestellen hebben een 48-megapixel hoofdcamera, 12-megapixel ultragroothoekcamera en 12-megapixel tetraprismalens. Bij de iPhone 15 Pro is de nachtmodus eveneens sterk verbeterd, het is mogelijk om portretfoto’s bij weinig licht te maken. Wil je zo weinig mogelijk betalen voor de iPhone met één van de beste camera’s van het moment? Bekijk dan hier de laagste prijzen van de iPhone 15 Pro: