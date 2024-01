iPhone is de populairste smartphone ter wereld (en stoot dit merk van de troon)

In 2023 is de iPhone de best verkochte smartphone en daarmee streeft Apple na ruim tien jaar een grote concurrent voorbij.

iPhone is nu officieel de best verkochte smartphone ter wereld

De constatering dat de iPhone in 2023 de best verkochte smartphone is, komt van marktanalisten IDC en Canalys. Volgens IDC heeft Apple vorig jaar 234,6 miljoen iPhones verkocht en kwam de nummer 2, Samsung niet verder dan 226,6 miljoen toestellen. De De twee koplopers worden gevolgd door Xiaomi (145,9 miljoen), Oppo (103,1 miljoen) en Transsion (94,9 miljoen).

Samsung staat al sinds 2011 op de eerste plaats. Het jaar daarvoor stond Nokia nog aan kop, met Samsung op de tweede plaats. De iPhone bestond toen al wel, maar was nog niet echt doorgebroken.

Het marktaandeel van Apple

Canalys geeft aan dat Apple nu een marktaandeel van 25 procent heeft op de wereldwijde smartphonemarkt. Dat de iPhone nu de best verkochte smartphone is, was mogelijk doordat Apple als enige smartphonefabrikant uit de top vijf wist te groeien. Hoofdonderzoeker Nabila Popal van IDC zegt hierover: ‘Het aanhoudende succes en de veerkracht van Apple is voor een groot deel te danken aan de toenemende trend van premium apparaten (nu meer dan 20% van de markt), gevoed door stevige inruilaanbiedingen en renteloze financieringsplannen’.

Het marktaandeel van Samsung nam de laatste tijd eigenlijk alleen maar af. Een deel ervan ging naar Apple, een ander deel ging onder meer naar concurrenten Huawei, OnePlus en Honor. Huawei richt zich als enige al een tijdje op volledig zelf gefabriceerde premium smartphones. Als die ontwikkeling doorzet, kan Huawei volgens Canalys uiteindelijk nog lastig worden voor Apple.

De smartphonemarkt groeit weer

De verkoop van smartphones daalde ruim anderhalf jaar lang, maar het afgelopen kwartaal was er voor het eerst weer sprake van groei. Er werden namelijk 8,5 procent meer smartphones verkocht dan in het vierde kwartaal een jaar eerder. Dit is dus niet in de laatste plaats te danken aan het feit dat de iPhone nu de best verkochte smartphone ter wereld is geworden.

Een stijging van de smartphoneverkoop is overigens mogelijk een voorteken van een groeiende economie. Een nieuwe smartphone is immers vaak het eerste waar de consument op bespaart in krappe tijden.

