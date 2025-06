Opnieuw vertraging: Apple heeft deze belangrijke functie op iPhone uitgesteld

Tijdens WWDC 2025 heeft Apple iOS 26 laten zien. Maar Apple heeft ook een belangrijke functie op de iPhone uitgesteld.

Apple heeft deze belangrijke functie op iPhone uitgesteld

Apple kondigde vorig jaar op de WWDC aan dat de spraakassistent Siri flink slimmer zou worden dankzij Apple Intelligence. Op iPhones met Apple Intelligence heeft Siri inmiddels wel een uitbreiding gekregen, maar er zijn nog steeds functies die ontbreken. Oorspronkelijk zou deze nieuwe versie van Siri gepland zijn voor iOS 18.4, maar nu moeten we waarschijnlijk nog langer wachten tot iOS 26.4 is verschenen.

De officiële release van iOS 26 is pas in september. Dat betekent dat je op iOS 26.4 nog wat langer moet wachten. Waarschijnlijk zal dat dan pas ergens in de lente van 2026 zijn.

Betere Siri komt later, maar waarom?

Maar waarom duurt het allemaal langer en is deze toch wel belangrijke functie van de iPhone uitgesteld? Apple vond dat de nieuwe Siri niet voldeed aan hun kwaliteitsnormen. En we moeten eerlijk zijn: Apple loopt op AI-gebied een beetje achter op de concurrenten Google en Samsung. Daar zijn de digitale assistenten inmiddels een stuk beter dan Siri. Ook zijn andere AI-functies op de meeste Android-smartphones wat verder gevorderd.

Deze nieuwe functies voor Siri komen er nog aan

De huidige Siri kan natuurlijk al behoorlijk wat, en met Apple Intelligence zelfs nog veel meer. Maar sommige functies zitten nog steeds niet niet in de bèta van iOS 26. Op deze belangrijke functie(s) moet je nu nóg langer wachten voordat je ze kunt gebruiken op je iPhone:

Persoonlijke context: Siri kan makkelijker iets terugvinden in je mail, berichten of agenda;

Siri kan makkelijker iets terugvinden in je mail, berichten of agenda; Inhoud van het scherm lezen: de spraakassistent begrijpt straks beter wat er op je scherm staat;

de spraakassistent begrijpt straks beter wat er op je scherm staat; Betere ondersteuning in apps: Siri weet straks ook meer over apps waar je mee werkt.

Geen iOS 19, maar iOS 26 (en meer)

Apple gooit het dit jaar over een andere boeg. Er komt geen iOS 19, zoals je misschien had verwacht. In plaats daarvan heeft Apple iOS 26 uitgebracht. De naam verwijst naar het jaartal 2026. Deze naamswijziging is niet alleen voor de iPhone: ook andere besturingssystemen krijgen een nieuwe naam.