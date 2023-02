Hierom gaat je iPhone-batterij ook leeg als je hem niet gebruikt

Vind je het ook zo raar? Je schakelt je iPhone, iPad of Mac een tijdje uit, en toch is de batterij even later leeg. Onderzoekers hebben nu de opmerkelijke oorzaak hiervan gevonden! En het beste: het onderdeel in kwestie kan vervangen worden.

iPhone-batterij gaat vanzelf leeg

Accu’s zijn waarschijnlijk het meest gevoelige onderdeel van onze technische apparaten. Als het koud is, gaat je iPhone-batterij tijdens gebruik sneller leeg. Dat ligt eraan dat de onderdelen van de accu meer weerstand hebben en dus meer energie vragen voor hetzelfde. Na veel laadcycli gaat je accu dan weer niet meer zo lang mee. Dat ligt aan scheikundige processen die voor slijtage aan alle accu-onderdelen zorgen.

En ten slotte zijn er interne kortsluitingen die ervoor zorgen dat een accu zichzelf gaat ontladen, ook als je hem helemaal niet gebruikt. Wetenschappers van de Dalhousie University uit Canada beweren nu de opmerkelijke oorzaak van laatstgenoemde te hebben gevonden.

Hierom ontladen accu’s ook als je ze niet gebruikt

Het onderzoek draaide rondom zogeheten ‘redox-shuttles’. Dat zijn moleculen die willekeurig lijken op te treden en voor een onbedoelde ontlading zorgen. (Voor de techneuten: deze moleculen nemen een elektron mee bij de kathode en leveren hem in bij de anode. Er vloeit dus stroom, en acculading gaat verloren.)

Bij het onderzoek viel het op dat kleur van het binnenwerk van de accu (de elektrolyt) veranderde op basis van temperatuur. Bij 25 graden bleef die doorzichtig, bij 55 graden lichtbruin en bij 70 graden bloedrood. Dat duidde volgens de onderzoekers op stoffen die vrijkomen bij de accu en die waarschijnlijk verantwoordelijk zijn voor de ontlading. De hogere temperatuur liet dit proces versneld zien.

Wat zorgt voor iPhone batterij leeg?

Er moest dus een bron voor de rode kleur gevonden worden. De accu zelf kon dit niet veroorzaken, dus werden de overige onderdelen onderzocht. En wat bleek: het komt door het plakband dat de cellen van de accu bij elkaar houdt. Daar zit PET in, dat je kent van zo’n beetje alle plastic flessen. Het PET geeft geleidelijk (rode) moleculen vrij die de accu ontladen, zonder dat er energie van de batterij gevraagd wordt. En dus wast het mysterie rondom de zelf-ontladende accu’s opgelost.

De betekenis voor toekomstige iPhones en MacBooks

Er verschijnen bijna dagelijks resultaten van onderzoeken rondom accu’s, maar meestal hebben die pas effect op de batterijen die over tien jaar of zelfs nog langer verschijnen. In dit geval zit het echter anders. Het plakband op basis van PET zou gemakkelijk vervangen kunnen worden door een ander materiaal. En dan is één van de drie problemen van de huidige lithium-accu’s getackeld.

Bij Apple is de iPhone batterij-afdeling nu waarschijnlijk druk bezig om de accu’s voor toekomstige producten te verbeteren en niet zo snel leeg te laten gaan. Voor de iPhone 15 is dat misschien nog net te vroeg. Maar voor de iPhone 16 verwachten wij al accu’s die niet meer vanzelf leeg gaan als je de telefoon uitschakelt.

Wil je op de hoogte zijn van al het Apple-nieuws of meer iPhone-tips? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.