iPhone 15 toont laadcycli van batterij (en zo werkt het ook op je oude iPhone)

Op de iPhone 15 kun je de laadcycli van de batterij zien, maar op oude iPhones kan dat helemaal niet. Of toch wel? Wij laten zien hoe je dit ook op een oude iPhone kunt checken!

iPhone 15 toont laadcycli batterij

Apple heeft een opvallende functie aan de iPhone 15 en de iPhone 15 Pro toegevoegd. Je kunt nu namelijk de laadcycli van je batterij bekijken in de Instellingen. Op de Mac kun je al jaren zien wat het aantal laadcycli van je batterij is (via Systeeminformatie), maar dit is de eerste keer dat een iPhone de functie heeft ingebouwd. De laadcycli is belangrijk om te bepalen wanneer je de batterij moet vervangen.

Apple maakt nu best wel een vreemde keuze, want het checken van de laadcycli is alleen beschikbaar op de iPhone 15 (Plus) en de iPhone 15 Pro (Max). Maar geen nood. Wij laten je een manier zien hoe je de laadcycli ook op je oude iPhone kunt checken.

Zo check je de laadcycli op je oude iPhone

Om dit te doen, heb je wel een extra programma nodig voor je Mac. Dit programma heet coconutBattery 3 en je kunt het gratis downloaden vanaf de website. Installeer de software en je kunt meteen aan de slag.

Nadat je coconutBattery 3 hebt gestart, sluit je de iPhone aan op je Mac met een kabeltje. Soms moet je nog toestemming geven op zowel je Mac als je iPad. Ga vervolgens naar het tabblad ‘iOS Device’ en je krijgt alle gegevens van je iPhone in het programma te zien. Vervolgens kijk je bij Cycle Count om het aantal laadcycli van je iPhone te zien.

Dit is de iPhone 15 (in het kort)

Apple heeft dit jaar weer vier nieuwe iPhones uitgebracht. Er zijn twee goedkopere versies: de 6,1-inch iPhone 15 en 6,7-inch iPhone 15 Plus. Daarnaast zijn er twee geavanceerdere modellen: de 6,1-inch iPhone 15 Pro en 6,7-inch iPhone 15 Pro Max.

De iPhone 15 en iPhone 15 Plus hebben nu een aantal functies van de iPhone 14 Pro van vorig jaar gekregen. Zo hebben alle modellen nu het Dynamic Island en de 48 MP-camera aan boord.

Toch hebben de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max nog altijd meer functies. Zo hebben ze een macromodus voor de camera, ProMotion en Always-on en kun je verder inzoomen. Op de iPhone 15 Pro Max zelfs nog verder dan de reguliere Pro.

Wil je precies weten wat er allemaal nieuw is bij de Pro? Lees dan het artikel ‘iPhone 15 Pro vs iPhone 14 Pro‘ nog even door.

