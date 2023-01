De iPhone-batterij gaat straks nóg langer mee (en dit is waarom)

De accu van de iPhone houdt het behoorlijk lang vol. Maar dankzij de nieuwe A17-chip gaat de batterij van de iPhone straks nog langer mee.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

iPhone-batterij gaat straks nog langer mee dankzij A17-chip

Heb je een iPhone 14 Pro Max? Dan heb je ongetwijfeld gemerkt dat je behoorlijk lang met een acculading doet. Vaak is het genoeg om je iPhone slechts een keer per twee dagen op te laden.

Straks bij de iPhone 15 gaat de batterij nog een stukje langer mee. Dat komt onder andere door de nieuwe A17-chip. Apple maakt voor deze chips gebruik van een nieuw fabricageproces (3nm). Volgens de nieuwssite Bloomberg hebben deze nieuwe chips een stuk minder stroom nodig dan voorgaande versies.

Niet alleen batterij en de A17-chip in de iPhone 15 profiteren straks van dit nieuw fabricageproces. Ook andere chips die Apple nog in de planning heeft staan (bijvoorbeeld de M2 Pro- en de M2 Max-chips) halen hier dan voordeel uit.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

De A16-chip voldeed niet aan alle wensen van Apple

Vorige week kwam nog aan het licht dat Apple niet alle wensen voor de A16-chip (die je in de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max vindt) kon waarmaken. Apple was eerst van plan om de grafische chip in de A16 stukken beter te maken.

Deze snellere GPU zou ‘raytracing’ (realistische spiegelingen, schaduw- en lichteffecten) mogelijk maken. De chips werden echter te warm en verbruikten teveel stroom. Daarom besloot Apple om een aangepaste GPU van de oudere A15-chip te gaan gebruiken.

Grafische kracht iPhone 15 krijgt een flinke boost

De A16-chip heeft dus niet echt een nieuwe GPU. Hierdoor blijft de grafische kracht een beetje achter dan wat Apple oorspronkelijk voor ogen had. Maar dat is stiekem goed nieuws voor de A17-chip in de iPhone 15-serie. Want dit betekent dat niet alleen de batterij-duur, maar straks ook de grafische kracht van de A17-chip in de iPhone 15 een flinke boost krijgt.

Alleen de topmodellen van de iPhone 15 krijgen de beste chip

Bij de lancering van de iPhone 14-serie, gaf Apple alleen de iPhone 14 Pro en de iPhone 14 Pro Max de nieuwe A16-chip. De iPhone 14 en de iPhone 14 Plus moesten het nog met de oudere A15-chip doen.

Verschillende geruchten wijzen erop dat Apple dit trucje nog een keer gaat herhalen bij de iPhone 15-lancering. Zo zal alleen de iPhone 15 Pro en de iPhone 15 Pro Max de nieuwe A17-chip krijgen. De rest van de iPhone 15-reeks blijft dan ‘steken’ op de A16-chip.

Kijk jij al uit naar de iPhone 15, de A17-chip of de verbeteringen aan de batterij? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan houden wij je op de hoogte van alle Apple-ontwikkelingen!