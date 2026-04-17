iOS 26.4 geeft je iPhone een slimme nieuwe feature – die je direct moet inschakelen

Piet-Jan Lentjes
17 april 2026, 12:12
Met iOS 26.4 heeft je iPhone er weer een handige functie bij gekregen. Hiermee wordt het geluid bij je video-opname’s stukken beter.

Met de komst van iOS 26.4 heeft Apple een functie toegevoegd die eigenlijk ontzettend handig is. Deze functie heet Audiozoom en wordt gebruikt tijdens het maken van een video.

Deze nieuwe feature op de iPhone zorgt ervoor dat bij het inzoomen van een video, ook op het geluid wordt ‘ingezoomd’. Dat betekent dat tijdens het filmen het geluid van je onderwerp wordt versterkt en de rest wat naar de achtergrond verdwijnt.

Audiozoom werkt door gebruik te maken van de microfoons van je iPhone in combinatie met de software. Zodra je inzoomt met je camera, past de iPhone automatisch de audioregistratie aan.

Richt je bijvoorbeeld op iemand die verder weg staat, dan wordt zijn of haar stem helderder opgenomen terwijl omgevingsgeluiden iets worden gedempt. De functie is vooral handig bij situaties zoals concerten, sportwedstrijden of interviews op afstand. In plaats van een wirwar aan geluiden hoor je precies wat je wilt vastleggen.

Audiozoom staat bij de meeste iPhones standaard aan, maar het kan soms gebeuren dat de functie uitstaat. Hieronder lees je waar je de functie kunt vinden op je iPhone.

Audiozoom aanzetten op iPhone

  1. Open de app ‘Instellingen’;

  2. Ga naar ‘Camera’ en tik hierop;

  3. Scrol naar beneden en zet de functie bij ‘Audiozoom’ op aan (indien nodig).

iOS 27: de volgende grote update voor je iPhone

Dit jaar verschijnt de volgende grote update voor je iPhone. Met iOS 27 komen er nog veel meer nieuwe functies naar je smartphone. De release valt meestal in de week na het iPhone-event, wat betekent dat je iOS 27 rond half september 2026 kunt installeren.

Voor de officiële release van iOS 27 komt er nog wel een preview beschikbaar. De eerste officiële aankondiging van iOS 27 zal plaatsvinden tijdens de WWDC 2026. Apple organiseert deze jaarlijkse ontwikkelaarsconferentie altijd zo tegen begin juni. In 2026 zal WWDC gehouden worden van maandag 8 juni tot en met 12 juni 2026.

Bron afbeelding: John Mark Arnold
