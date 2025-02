Er zijn een aantal kwaadwillende apps in de App Store opgedoken. Als je deze apps op je iPhone hebt staan moet je ze meteen verwijderen.

Deze apps op je iPhone stelen stiekem je gegevens (en moet je meteen verwijderen)

Je zou het niet denken, maar ook op een iPhone moet je toch altijd even oppassen met welke apps je installeert. Onderzoekers van Kaspersky hebben namelijk een aantal kwaadaardige apps in de App Store (en Google Play) ontdekt.

Deze apps gebruiken software om tekst te herkennen in afbeeldingen. De apps vroegen daarvoor toegang tot je fotobibliotheek en zochten daar naar herstelzinnen voor crypto-wallets. Met een herstelzin kun je in een crypto-account van iemand anders komen. In een crypto-account zit digitale valuta, zoals bitcoin.

Volgens de onderzoekers zijn de apps zowel in de App Store als de Google Play Store te vinden. De apps zijn inmiddels al meer dan 200.000 keer gedownload. De desbetreffende apps zijn ComeCome, WeTink en AnyGPT. Apple heeft deze apps inmiddels uit de App Store gehaald. Maar heb jij nog een van deze apps op je iPhone staan? Dan moet je ze meteen verwijderen.

Meer kwaadwillende apps in de App Store

De onderzoekers denken ook dat er meer apps zijn die dit soort malafide zaken uitspoken en die nog wél in de App Store staan. Let daarom goed op voordat je een nieuwe app installeert. Check of de ontwikkelaar betrouwbaar is, lees recente reviews en houd je toestel en apps up-to-date. En werkt de app niet helemaal naar behoren? Verwijder hem dan zo snel mogelijk van je iPhone.

Pas op met screenshots

Ook is het slim om geen screenshots of foto’s te maken van belangrijke gegevens. Nu heeft niet iedereen een crypto-wallet, maar ook screenshots van wachtwoorden en andere privé-gegevens kunnen op deze manier gestolen worden. Ook een foto van je paspoort willen kwaadwillenden maar al te graag hebben.

Houd daarom de bovenstaande tips in je achterhoofd. Dan verklein je de kans dat dit soort kwaadwillende apps toegang krijgen tot je privégegevens.