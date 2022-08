Je iPhone toont straks vaker reclame (en dat is bij deze apps)

De Apple-apps die standaard op je iPhone zijn geïnstalleerd, bevatten nauwelijks reclame. Alleen in de App Store kom je ze bij bepaalde zoekopdrachten tegen. Binnenkort laten meer iPhone-apps reclame zien, zo lijkt het.

Deze iPhone-apps bevatten straks reclame

Volgens de betrouwbare Apple-insider Mark Gurman van Bloomberg overweegt Apple om bij meer van zijn iPhone-apps reclames weer te geven. Het gaat om de apps Kaarten, Boeken en Podcast. Apple zou in Apple Kaarten al met zoekadvertenties hebben getest, waarbij je advertenties ziet als je zoekt naar restaurants, winkels of andere bedrijven in de buurt.

‘Een Japans restaurant kan dan geld betalen om bovenaan de resultaten te komen als een lokale gebruiker naar “sushi” zoekt’, geeft Gurman een voorbeeld. Zo werkt het nu ook in de Apple Store. Ontwikkelaars kunnen Apple betalen om bij een specifieke zoekopdracht bovenaan in de resultaten te komen. Dit resultaat is dan in het lichtblauw gemarkeerd, met een ‘Reclame’-label naast het aantal sterren.

Ook in Podcast en Boeken

De advertenties wil Apple ook introduceren bij zijn eigen Podcast- en Boeken-app, meent Gurman. Hierbij kunnen uitgevers advertenties plaatsen om hun inhoud hoger in de zoekresultaten te krijgen. De apps Kaarten, Podcasts en Boeken zijn nu nog advertentievrij.

En hoewel de App Store al reclame in het tabblad Zoeken heeft, mogen we ook daar straks meer advertenties verwachten. Gurman stelt dat Apple de reclames uitbreidt naar het tabblad Vandaag en de downloadpagina’s van apps. Op het ‘Vandaag’-tabblad worden ze vermoedelijk weergegeven als grotere kaarten met ‘Advertentie’ onder de naam van de app. Op afzonderlijke pagina’s komt een gedeelte met ‘Misschien ook leuk’, waarbij de advertentie in het blauw is gemarkeerd.

Alleen Apple-apps

Overigens lijkt Apple het bij zijn eigen app te laten. Van 2010 tot 2016 voegde Apple ook reclames toe bij iPhone-apps van derden, met de advertentiedienst iAd. Dit werd een flop en Gurman verwacht niet dat Apple opnieuw reclame maakt in andere apps.

