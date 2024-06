Apps op je iPhone kunnen nu nóg groter worden (en dit is hoeveel)

Apple heeft met iOS 18 de maximale bestandsgrootte van iPhone-apps omhoog gegooid. Zo groot mogen apps nu worden.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apps op je iPhone kunnen nóg groter worden (en dit is hoeveel)

Misschien is het je nog nooit opgevallen, maar de apps in App Store en op de iPhone hebben een maximale bestandsgrootte. Een enkele app kan daardoor niet oneindig veel ruimte in beslag nemen op je smartphone. Maar tegenwoordig hebben apps (en dan vooral games) juist steeds meer ruimte nodig. Daarom verhoogt Apple langzaam maar zeker de maximale bestandsgrootte.

In de release notes van iOS 18 bèta 2 (en tvOS 18 bèta 2) is te lezen dat deze update de bestandslimieten van third-party apps heeft verhoogd. Maar wat is dan het verschil met de bestandsgroottes van de iPhone-apps in iOS 17?

Op dit moment kan een app die je uit de iOS App Store haalt maximaal 2GB groot zijn. In iOS 18 wordt dit verhoogd naar 4GB. Dit betekent overigens niet dat apps maar altijd maximaal 2 GB (of 4 GB) groot kunnen zijn, want programma’s kunnen extra gegevens ‘erbij’ downloaden.

Door apps op te delen is een app eerder klaar voor gebruik. Vervolgens worden bij hele grote apps de extra bestanden achteraf binnengehaald. Dit gebeurd bijvoorbeeld als je de app voor de eerste keer opent, of op de achtergrond.

Toch is het fijn dat de bestandsgrootte van iPhone-apps wat opgekrikt wordt. Dat betekent dat de makers van apps nu minder afhankelijk hoeven zijn van de extra downloads in apps.

Maar ook voor deze extra bestanden heeft Apple een limiet ingesteld. In iOS 17 mogen apps en games in totaal 40 GB extra downloaden. Maar dit gooit Apple in iOS 18 ook flink omhoog. Apps mogen dan 70 GB extra gegevens binnenhalen.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is fijn dat Apple de bestandsgrootte van iPhone-apps wat omhoog schroeft. Recente games hebben steeds meer ruimte nodig. En door de maximale bestandsgrootte die Apple had ingesteld, liepen ontwikkelaars steeds vaker tegen deze limieten aan. Hierdoor moesten ze steeds vaker concessies doen in hun apps, door bijvoorbeeld de geluids- of beeldkwaliteit van de bestanden in games te verlagen.

Er kleeft echter ook een nadeel aan. Als de bestandsgrootte van iPhone-apps groter mogen worden, zullen de ontwikkelaars hier ook zeker steeds meer gebruik van maken. Dat betekent ook dat je meer opslag nodig hebt op je iPhone om de apps met deze flink bestandsgrootte kwijt te kunnen. Dan is een iPhone met 256 GB of meer opslag zeker een welkome aanvulling.

Wil je op de hoogte blijven omtrent al het Apple-nieuws? Meld je dan aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!