NFC-functies van de iPhone en Apple Watch worden binnenkort véél slimmer

Het lijkt erop dat de iPhone en Apple Watch over een tijdje meerdere acties tegelijk kunnen uitvoeren via NFC. Dit moet je weten.

iPhone en Apple Watch krijgen nieuwe NFC-functies

Het NFC Forum, de organisatie rondom de standaard voor Near Field Communication (NFC), heeft onlangs een bericht gepubliceerd over een nieuwe techniek, genaamd NFC Multi-Purpose Tap. Deze techniek, die meerdere acties met één tik ondersteunt, is ontworpen om verschillende NFC-toepassingen makkelijker te maken.

Apple is een prominent lid van het NFC Forum en heeft waarschijnlijk zelfs bijgedragen aan de ontwikkeling van de techniek. Apple introduceerde NFC voor het eerst in de iPhone 6 en in de eerste Apple Watch. NFC richtte zich toen in eerste instantie op Apple Pay, waarmee gebruikers contactloze betalingen konden doen. Inmiddels is er nog veel meer mogelijk met NFC op iPhones en Watches.

Dit kan NFC Multi-Purpose Tap

Met NFC Multi-Purpose Tap moet het voor iPhone-gebruikers mogelijk worden om meerdere acties tegelijk te kunnen uitvoeren met slechts één enkele tik. Zo zouden consumenten bijvoorbeeld in één keer betalingen kunnen doen, spaarpunten kunnen registreren en ook onmiddellijk ontvangstbewijzen kunnen ontvangen.

De potentiële toepassingen van de nieuwe techniek zijn aanzienlijk. Zo zouden gebruikers bijvoorbeeld in het openbaar vervoer met slechts één tik met hun iPhone op het NFC-terminal voor een reis kunnen betalen, kortingen kunnen toepassen en daarvoor ook nog gelijk ontvangstbewijzen kunnen ontvangen.

Aangezien Apple lid is van het NFC Forum, lijkt het zeer waarschijnlijk dat NFC Multi-Purpose Tap op een bepaald moment naar zowel de iPhone als de Apple Watch zal komen. Het bedrijf voegt vaak ondersteuning toe voor nieuwe NFC-functies, zoals het lezen van NFC-tags en het faciliteren van meer interacties met meer verschillende NFC-apparaten.

