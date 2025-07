iPhone wordt compleet anders: dit is Apple de komende 3 jaar van plan

Apple heeft grote plannen voor de iPhone, waardoor de smartphone binnen drie jaar compleet anders wordt. Dit kun je verwachten!

Compleet nieuwe iPhones

Er komen grote veranderingen aan voor de iPhone! Waar de smartphone de afgelopen jaren steeds kleine aanpassingen in het design heeft gehad, wordt het ontwerp van de volgende iPhones wél compleet anders. Volgens geruchten kunnen we de komende drie jaar meerdere iPhones verwachten, die volledig opnieuw ontworpen zijn. Ben je benieuwd welke toestellen dat zijn? Dit is Apple de komende jaren van plan!

1. 2025

Over een aantal maanden zien we al de eerste iPhone met een compleet nieuw ontwerp. Apple werkt aan de iPhone 17 Air, dat naar verluidt de dunste iPhone ooit wordt. De iPhone 17 Air heeft een dikte van slechts 5,6 millimeter, tegenover 7,83 millimeter bij de iPhone 16. Dit wordt Apple’s eerste iPhone in lange tijd, die er volledig anders uitziet dan eerdere iPhones. Dit is de complete line-up voor september 2025:

2. 2026

Dit jaar zien we dus al een compleet nieuwe iPhone, maar dat is pas het begin. In 2026 verschijnt de iPhone 18 Fold, de eerste vouwbare smartphone van Apple. Het is de verwachting dat de iPhone Fold een 7,8-inch display en een 5,5-inch scherm krijgt. Het schermformaat is vergelijkbaar met de iPad mini 2024, als de iPhone Fold is opengeklapt. Dit zijn alle iPhones die Apple in 2026 vermoedelijk uit zal brengen:

iPhone 17e;

iPhone 18 Air;

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

iPhone 18 Fold.

Bij de iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max worden eveneens grote veranderingen verwacht. Dit worden waarschijnlijk de eerste iPhones zonder Dynamic Island. Waar de huidige iPhones nog een Dynamic Island hebben met daarin de frontcamera en Face ID-sensor, is dat bij de iPhone 18 Pro (Max) niet meer nodig. De Face ID-sensor verdwijnt onder het scherm, waardoor een kleine zwarte inkeping voor de frontcamera overblijft.

3. 2027

In 2027 gaat Apple volgens geruchten nóg een stap verder. Dat jaar verschijnen maar liefst zes (!) iPhones, want de reguliere iPhone 18 en de iPhone 18e komen pas in het voorjaar uit. Deze toestellen krijgen waarschijnlijk een nieuwe processor en verbeterde camera. Grotere veranderingen zien we bij de iPhone 19-serie, die later in 2027 verschijnt. Dit zijn alle iPhones die voor dat jaar op de planning staan:

iPhone 18;

iPhone 18e;

iPhone 19 Air;

iPhone 19 Pro;

iPhone 19 Pro Max;

iPhone 19 Fold.

De iPhone 18 Pro en de iPhone 18 Pro Max hebben nog een uitkeping in het scherm, voor de frontcamera van het toestel. Dat is bij de iPhone 19 Pro en de iPhone 19 Pro Max niet meer nodig, want daar verdwijnt ook de frontcamera onder het scherm. Dat betekent dat de iPhone 19 Pro (Max) de eerste iPhone wordt, waarvan de voorzijde compleet uit display bestaat. Apple voorziet de iPhone 19 Fold waarschijnlijk van een kleinere hardware-update.

Binnen drie jaar ziet de iPhone er compleet anders uit dan we op dit moment gewend zijn. Apple werkt aan de dunste iPhone ooit, de eerste vouwbare iPhone én aan iPhones zonder Dynamic Island of andere inkeping in het scherm. Het is in ieder geval zo goed als zeker dat we dit jaar de dunste iPhone ooit zullen zien. De vouwbare iPhone wordt al jaren verwacht, dus het blijft afwachten of een release in 2026 haalbaar is voor Apple.

Compleet nieuwe apparaten zijn al vaker uitgesteld door Apple, omdat de hardware (of software) nog niet op orde was. Het is daarom goed mogelijk dat de eerste iPhone Fold uiteindelijk toch pas in 2027 of later verschijnt. Drie jaar is een lange tijd, waarin nog veel kan veranderen. Zeker is dat Apple werkt aan grote veranderingen voor de iPhone, waarvan de eerste niet lang meer op zich laat wachten. Wil je daarvan niks missen? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!