Deze nieuwe app komt met iOS 27 naar je iPhone (en die wordt héél populair)

Apple werkt aan een compleet nieuwe app, die met iOS 27 voor het eerst naar je iPhone komt. Om deze applicatie gaat het!

Nieuwe app in iOS 27

Dit jaar wordt iOS 27 de belangrijkste update voor je iPhone! Met de nieuwe softwareversie introduceert Apple veel meer functies, maar dat is niet alles. Er komt ook een compleet nieuwe app naar je iPhone, want Apple werkt aan een grote update voor Siri. De stemassistent krijgt in iOS 27 een speciale applicatie, die vanaf september standaard op je iPhone staat. Het is voor het eerst dat Siri in de vorm van een app naar de iPhone komt.

Volgens de doorgaans betrouwbare Apple-kenner Mark Gurman werkt Siri vanaf iOS 27 op dezelfde manier als andere chatbots. Dat betekent dat je complete gesprekken kunt hebben met Siri in de nieuwe app die met iOS 27 naar je iPhone komt. Nu kun je alleen nog enkele opdrachten invoeren bij Siri, maar daar krijg je in iOS 27 veel meer opties bij. Met zowel tekst- als spraakberichten kun je meerdere vragen stellen in één gesprek, zoals nu al mogelijk is bij chatbots als ChatGPT en Google Gemini.

SiriGPT

Vanaf iOS 27 krijgt je iPhone er dus een nieuwe app bij, die Siri veel meer functies geeft. Je kunt meerdere vragen en opdrachten bij de spraakassistent invoeren. Zo geeft Siri antwoord op al je vragen én krijg je toegang tot bepaalde functies op je iPhone. Je kunt Siri bijvoorbeeld vragen om een foto te bewerken en deze vervolgens te delen met één van je contacten. Dat is een grote verandering, want Siri kan dan eindelijk meerdere opdrachten achter elkaar uitvoeren.

Siri wordt dus veel slimmer in iOS 27 en krijgt een speciale applicatie op je iPhone. Dat heeft nog een voordeel, met deze Siri-app kun je voor het eerst de chatgeschiedenis met de spraakassistent terugkijken. Op dit moment is dat nog niet mogelijk en verdwijnen alle opdrachten van Siri vrijwel direct. Vanaf iOS 27 kun je eerdere opdrachten bekijken, want je ziet een overzicht van alle gesprekken die je met de stemassistent hebt gehad. ChatGPT en Google Gemini hebben al een soortgelijke functie.

De slimmere versie van Siri werkt standaard met ChatGPT, zodat de spraakassistent op vrijwel al je vragen een antwoord heeft. Het is de verwachting dat de nieuwe app in iOS 27 werkt met extensies, waardoor je meerdere chatbots op je iPhone kunt koppelen aan Siri. Zo kun je er ook voor kiezen om Google Gemini of Claude te verbinden met Siri, zodat Apple’s spraakassistent niet afhankelijk is van ChatGPT.

Apple kondigde de slimmere versie van Siri al jaren geleden aan, maar heeft grote problemen met de ontwikkeling van de spraakassistent. Met iOS 27 lijkt Siri 2.0 er echt te komen, zeker nu er een nieuwe app voor de iPhone wordt ontwikkeld. De vernieuwde versie van Siri kan afbeeldingen aanmaken, teksten samenvatten en opstellen, informatie op het internet opzoeken en heeft toegang tot functies op je iPhone. Zo wordt het je persoonlijke assistent, die het uitvoeren van taken veel gemakkelijker maakt.

Release van iOS 27

We moeten nog even wachten op de nieuwe app, want iOS 27 komt in september pas naar je iPhone. In juni presenteert Apple de nieuwe applicatie vermoedelijk al, die maand onthult het bedrijf alle softwareversies van 2026. De kans is groot dat de Siri-app ook naar de iPad en Mac komt, zodat je de chatbot op al je Apple-apparaten kunt gebruiken. Het wordt dan vermoedelijk een enorm populaire app, want Siri krijgt ondersteuning voor heel veel functies die je dagelijks gebruikt.

Naast de nieuwe app werkt Apple aan belangrijke verbeteringen voor de iPhone in iOS 27. Met iOS 26 kwamen al veel nieuwe functies naar de iPhone, waaronder een compleet nieuwe interface. Apple zorgt er in iOS 27 voor dat deze nieuwe functies beter en efficiënter werken.