Dit is waarom je als iPhone-bezitter ook een Android moet hebben 

Als je een iPhone hebt wil je natuurlijk geen Android-toestel. Maar heel soms is het stiekem tóch best handig om er een te hebben.

Dit is waarom je als iPhone-bezitter soms ook een Android-toestel moet hebben

In steden als London worden regelmatig smartphones gestolen. De dieven grissen het toestel uit je handen en rennen meteen weg. Je moet dan van goede huize komen om dan je toestel nog terug te krijgen.

Maar in London gebeurde laatst iets opvallends. De dief gaf het gestolen toestel gewoon terug. Maar waarom? Dat kwam omdat het géén iPhone was. Volgens een bericht van de London Centric zijn dieven niet geïnteresseerd in Android-toestellen van ondere andere Samsung.

Het feit dat Android-toestellen blijkbaar minder aantrekkelijk zijn (voor dieven) betekent wel dat je als iPhone-bezitter extra voorzichtig moet zijn. En niet alleen London kampt met dit soort ‘graai-dieven’. Ook in andere grote steden wordt het uit de handen grissen van smartphones op deze manier een steeds groter probleem.

Je kunt de iPhone in je zak houden, maar ook dan moet je uitkijken. Het klinkt misschien gek, maar waarom zou je dan niet liever een goedkoop Android-toestel kopen om op dat soort momenten toch een stuk veiliger te zijn. Daarnaast is het sowieso slim om een tweede toestel als een soort back-up te hebben.

En dan geldt natuurlijk: hoe goedkoper het Android-toestel, hoe minder kans je hebt dat je smartphone wordt gejat. En voor zo’n toestel dat je amper gaat gebruiken wil je natuurlijk ook niet teveel uitgeven. Dan is een van de goedkopere Android-toestellen van Samsung de A16.

De Samsung Galaxy A16 werd op 1 oktober 2024 uitgebracht. Het budgettoestel is de opvolger van de Galaxy A15 en heeft als adviesprijs 229 euro. Maar inmiddels is het toestel een flink stuk goedkoper geworden. De Samsung Galaxy A16 heeft 4GB werkgeheugen en 128GB opslagruimte. Verder heeft hij een 6,7 inch-oled-scherm en een 50 MP camera.

Wil je zo'n goedkoop Samsung-toestel kopen met Android voor naast je iPhone? Check dan het prijsoverzicht van onze zustersite Android Planet.

